圓方西班牙餐廳Rico Rico$168自助餐 2小時任食12道冷熱盤 特價$78英國麵包蟹

尖沙咀圓方ELEMENTS的西班牙餐廳 Rico Rico，近日推出全新餐單及超抵西班牙滋味buffet table，$168起享2小時任食12道冷熱盤前菜放題及1款飲品，包括時令芝士及火腿、沙律、炸物、湯品等。Buffet table的芝士及火腿款式不定時更新，如有奶味濃的英國車打芝士、富彈性的法國邦沙樂芝士、柔滑濃郁的金文畢芝士、奧地利燈籠腸、黑椒牛肉火腿等；熱盤有濃蝦汁燴雜海鮮、秋葵釀蝦肉等。追加$60起，更可升級成半自助餐套餐，享用到1道Tapa、1道主菜及1份甜品。

想吃得更豐富圓滿，不妨歎semi-buffet套餐，共有8款主菜選擇，最平另加$60就吃到巴馬臣芝士茄子車厘茄扁意粉；想體驗西班牙風情，必選紅蝦蟹肉扁意粉，採用肉質緊緻、鮮甜嫩滑的阿根廷紅蝦，加入鹹鮮的蟹肉，配搭彈牙的扁意粉，滿滿海洋氣息。食肉獸不能不選擇加拿大天然豬斧頭扒，使用加拿大無污染豬種，採用高科技保濕技術，讓斧頭扒保存充足水份，肉質鬆軟嫩滑，極富彈性，而且肉汁豐富。若想與朋友開心分享美食，可以點選地中海風味香烤腸拼盤，有齊紐倫堡風車香腸、澳洲芝士佳拿香腸、煙燻西班牙香腸及芝士辣肉腸。

10月份更加推限時優惠，客人享用semi-buffet的同時，追加$78就可品嘗原隻長達18cm，重約700g 的熟英國麵包蟹（原價$128），有「蟹膏之王」美譽的麵包蟹有濃濃滿滿的蟹膏，相當物超所值。每位另加$158，更可2小時任飲指定紅白酒及西班牙特飲。

