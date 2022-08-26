土瓜灣美食｜超抵食新派中菜 $68椰皇燉10cm長珍寶花膠/火焰脆皮豬手/土豪雪茄春卷

自從屯馬線通車後，土瓜灣一帶非常熱鬧，多了不少新餐廳進駐。最近休閒新派中菜「聚聚」正式座落該區美食新地標U PLACE，裝潢走簡約休閒路線，氣氛輕鬆舒適，中秋節將至，絕對是個家人好友相聚的好選擇！
椰皇燉珍寶花膠 日賣過百碗
招牌貨是火焰脆皮豬手($138)，嚴選德國鹹豬手製作，先用多款藥材、八角和冰糖燜煮兩小時，然後入焗爐烘焗，再以麻油油炸兩次，最後上菜時在客人面前即場點火，視覺效果十足！豬手經玫瑰露點火燻香後味道更濃郁，吃起來肉質軟腍，肥瘦均衡，蘸上芥末沙律醬，味覺層次更豐富！吃中菜一定要飲滋補燉湯，推介椰皇燉珍寶花膠($68)，每日能賣出100個以上，基本上每位客人都必點。賣點是用新鮮椰皇炮製，每碗燉湯裡都放人10cm長特大珍寶花膠，啖啖骨膠原，絕不欺場。湯頭亦夠清甜，用雞件、雞腳配以椰汁清燉，清熱潤肺。
土豪雪茄春卷 玩味十足
餐牌多款食物都充滿玩味，土豪雪茄春卷($48)外形與真正雪茄有九成相似，廚師用可可粉製成焦啡色的春卷皮，包裹爽滑蝦肉，炸得香脆，配上雪茄包裝紙，絕對能以假亂真，打卡必點！脆皮魚香茄子($58)一反傳統，把茄子酥炸至金黃香脆，以辣椒絲點綴，客人享用時可自行點上惹味的魚香肉碎醬汁，別有一番風味。海鮮菜式方面，心水是香草金稻帆立貝($248)，原隻帆立貝用北海道貨源，配上茄子粒、本菇、炸米，淋上香氣洋溢的香草芥末汁，帆立貝吃起來啖啖肉，味道鮮甜，整體質素不比酒樓差。
聚聚
地址：九龍馬頭角九龍城道66-82號瑧尚U PLACE 2樓203號舖(港鐵土瓜灣站A出口，步行約三分鐘)
營業時間：11am－10pm