土產迷幻朋克民謠樂隊五條人 明年來港專場演出 唱盡《南方戀曲》

中國廣東樂隊五條人，以土產迷幻朋克民謠成名，成團15年的他們，共推出過9張專輯，除了以廣東海豐話方言，還會以多種語言如普通話、英文演唱歌曲，因此特別有親切感。他們直言除了外國搖滾和民謠，伴隨成長的還有港台流行音樂。而剛於北美巡演回來的五條人，獲「搶耳音樂」邀請決定明年1月來港演出一場。
五條人是一支披著民謠外衣的朋克樂隊，他們經常自嘲是偶像派、賣靚仔，但在音樂和藝術領域，卻有著天馬行空的奇思妙想風格，把土味特色變成非常chic、非常camp的美感。他們的作品《阿珍愛上了阿強》、《十年水流東 十年水流西》及《問題出現我再告訴大家》，打破了藝術和生活之間的界限，打破了語言、地域、階層、年代的區隔，他們不斷出圈、 跨界、破壁、穿牆，成為中國青年亞文化和大眾文化的現象級樂隊。
▲於《樂隊的夏天2》彈唱《阿珍愛上了阿強》的五條人。▲
而五條人為現場而生，他們可以將舞台化為大時代歌廳，可以在廟堂和鄉野之間，殺出千溝萬壑。而隊中成員仁科(主音/手風琴/結他)和茂濤(主音/結他)，更是非常有綜藝感，在《樂隊的夏天2》兩人賴皮唱雙簧表現，但彈奏音樂時卻狠經十足，反差感令他們吸引了大量非樂迷的fans，期望在香港的舞台上，能看到兩人的幽默互動。
此外，樂手苗長江(鼓)、陳創遠(Bass)、張夢(長號/笙/合成器)和卜麒(Saxophone)，將會用紅膠袋袋著「南方戀曲」再次踏足香港。五條人認為「南方」不僅僅是一個地理概念，還象徵著多元文化，他們會繼續手挽紅膠袋、踢住人字拖上台，帶樂迷穿梭現實與幻境、舊日與未來，唱著首首濃得化不開永遠唱不完的「戀曲」。