土產迷幻朋克民謠樂隊五條人 明年來港專場演出 唱盡《南方戀曲》

中國廣東樂隊五條人，以土產迷幻朋克民謠成名，成團15年的他們，共推出過9張專輯，除了以廣東海豐話方言，還會以多種語言如普通話、英文演唱歌曲，因此特別有親切感。他們直言除了外國搖滾和民謠，伴隨成長的還有港台流行音樂。而剛於北美巡演回來的五條人，獲「搶耳音樂」邀請決定明年1月來港演出一場。

五條人的音樂，比Bob Dylan真摯、荒誕過Tom Waits又怪雞過Nick Cave，因此自成一家。

五條人是一支披著民謠外衣的朋克樂隊，他們經常自嘲是偶像派、賣靚仔，但在音樂和藝術領域，卻有著天馬行空的奇思妙想風格，把土味特色變成非常chic、非常camp的美感。他們的作品《阿珍愛上了阿強》、《十年水流東 十年水流西》及《問題出現我再告訴大家》，打破了藝術和生活之間的界限，打破了語言、地域、階層、年代的區隔，他們不斷出圈、 跨界、破壁、穿牆，成為中國青年亞文化和大眾文化的現象級樂隊。