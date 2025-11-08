土耳其以弗所古城 睇NIKE勝利女神石碑＋紅館2倍觀眾人數劇場

全盛時期的古羅馬帝國經濟繁榮而國力雄厚，版圖涵蓋了歐洲、地中海沿岸、北非以至中東及亞洲，在人類的文明史上絕對是一段難以複製的歷史傳奇。如果想感受當年古羅馬帝國的風采，來到位於土耳其的以弗所古城或許能助你幻想一下，這裡是世上現存最完整古城之一，建築包括劇場、神殿、住宅區等等，就算低頭或昴首都盡是古蹪，每步都如同穿越到公元二世紀的古代城市。

以弗所古城鄰近土耳其西部的庫薩達斯，一般遊客要從伊斯坦堡輾轉至少一天才能到達，令這個地方成為不少考古迷人生必去的朝聖地。雖然經陸路前往的交通非常繁複，但經海路上岸就簡單得多，庫薩達斯是沿海城市，附設可供郵輪停泊的庫薩達斯港口，下船後約20分鐘車程就能抵達以弗所古城遺跡。 以弗所古城之所以舉世知名，皆因這裡歷史最早可追溯至西元前9世紀，後來由羅馬帝國統治後發展更繁盛，面積達二千公頃，被譽為「亞洲第一大都市」，更是世上第一座完全使用大理石建造的城市。以弗所在2015年被列入世界文化遺產，經考古專家的重建和修復後，單看現存的遺址頓已覺得十分壯觀！

塞爾蘇斯圖書館

一座現代城市有的建築規劃，在以弗所古城都有跡可尋，不單有最基本的廣場與大街，圖書館、劇場、購物商場、露台別墅，什至連公廁和妓院都有，可見當時的大眾日常生活已非常多元化。來到古城有兩大必睇建築，自問是文青的話一定要到塞爾蘇斯圖書館留影，這座圖書館曾是世界三大圖書館之一，建築風格融合希臘與羅馬元素，宏偉之餘亦有大量華麗的雕刻裝飾，藏書規模可多達12,000卷書籍。另外古城內的大劇場亦是古代世界最大的露天劇場之一，用於戲劇、音樂會、公共集會等活動，可容納約25,000名觀眾，即等同紅磡香港體育館的兩倍，不妨自行想像一下當年全院滿座的畫面會有多震撼！

Info：

大洋郵輪以一流餐饗及獨特航線譽滿全球，旗下八艘小巧精緻的豪華郵輪每艘最多載客量為1,250人，呈獻頂級海上美饌及遍及全球的精彩旅程。全長7天至200多天的航程經過精心設計，涵蓋超過600個熱門及精品港口，遍佈七大洲過百個國家。

如欲進一步了解大洋郵輪旗下豪華郵輪、精美餐饗和悉心策劃的旅遊體驗，歡迎登上 OceaniaCruises.com、致電香港辦事處 ‪+852 800-967609‬ / 新加坡辦事處 ‪+65 31 651 677‬，或聯絡各大旅行社代理。‬‬