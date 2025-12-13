圣诞大餐有着落了！ 香港自助餐界天花板 绝对吃到扶墙出！

我看还有谁来香港不吃自助餐就走的，简直是直接错失一个亿，香港中西美食云集，从冰镇海鲜道热食甜点，每款都是环球美食的佼佼者，而且香港对食物素质规管严谨，来香港食自助餐简直是人生check list！今个圣诞想来香港过港味圣诞享美食，但不想人挤人？不想踩雷？以下介绍的三间香港自助餐界天花板，绝对能够让你以超值价钱享尽环球美食，吃到扶墙出！

边玩边食没难度 香港海洋公园万豪酒店 这个圣诞节，若想寻觅一处能同时满足一家老小需求的庆祝地点，这里必冲香港海洋公园万豪酒店的海湾餐厅。餐厅推出的温馨圣诞自助餐，不仅准备了丰盛的节庆美馔，更在品尝美食之余，能免费享用酒店内的儿童游乐天地，让大人尽享美食，小孩尽情放电，共度一个轻松的圣诞佳节。 圣诞自助餐的限定佳肴绝对不会让人失望，海鲜爱好者可以大快朵颐波士顿龙虾、品味奢华的鱼子酱欧洲龙虾沙律，以及香浓的烟肉芝士忌廉焗生蚝。当然不少得圣诞大餐的灵魂角色「烤火鸡」，火鸡搭配经典的蔓越莓酱，风味十足。还有现场即制的鲍鱼虾籽面档、巴伐利亚啤酒烧羊扒及北海道海胆忌廉海鲜意大利米等热盘，所有国家美食，通通不落下！当然，完美的圣诞大餐少不了甜点压轴，圣诞树头蛋糕、樱桃黑森林蛋糕等传统英式甜点，将为这顿圣诞大餐画上甜蜜的句点。 福利加码，餐厅推出限时买一送一优惠，低至半价： 香港海洋公园万豪酒店 自助晚餐快闪买1送1：$934起/2位 自助午餐快闪买1送1：$598起/2位

对于自助餐 海景咖啡廊是认真的 来香港一定要看海景对吧！海景嘉福洲际酒店旗下的海景咖啡廊，凭借其坐拥维港醉人景致的独特优势，节日氛围拉满。餐厅精心策划的冬日佳节自助餐真的豪华到不行，诚意满足一众吃货的味蕾。 汇聚了多款矜贵海鲜，包括无限供应的冻波士顿龙虾、鲜甜饱满的皇帝蟹脚及肉质丰腴的面包蟹，尽显节日的豪华气派。更有圣诞节期间限定登场的香烤美国圣诞肉眼，以及传统风味的烧火鸡，搭配栗子馅料与蔓越莓酱，将节日的经典风味完美重现。

追求性价比的吃货们更可以选择同样惊喜连连的自助午餐。除了持续供应的加拿大鳕场蟹脚，还能品尝到日式盐烧咸牛舌与香煎新西兰羊扒，选择琳琅满目。到甜品部分，一系列造型精致的节庆主题甜品，无论是象征好运的朱古力樱桃树头蛋糕，还是充满童年回忆的圣诞棒棒蛋糕，都为这顿圣诞大餐画上甜蜜句点。 现时透过指定平台预订更可享86折优惠： 海景嘉福洲际酒店 冬日佳节自助午餐：$749起 冬日佳节自助晚餐：$1,129起

抢先尝鲜 满满圣诞氛围 香港万丽海景酒店 可可控必冲，香港万丽海景酒店全新装修的自助餐餐厅 Food Studio，为大家献上一场以「可可佳节」为主题的圣诞盛宴。餐厅巧妙将朱古力的醇香融入节庆美食，从环境到菜色，皆旨在为吃货们打造难忘的感官盛宴。

宾客可无限品尝时令冰镇海鲜中的龙虾、雪蟹脚，以及新鲜蒸焗的完整龙虾。多款矜贵食材如海胆与鱼子酱，被创意地融入多款精致小点中，令人眼前一亮。更有圣诞期间限定登场的阿拉斯加帝王蟹脚与香煎鹅肝，佐以朱古力果仁酱，风味层次令人惊喜。主菜方面，招牌烤火鸡搭配别出心裁的朱古力栗子烧汁，以及低温慢煮牛柳配朱古力烧汁，展现酒店将节日传统与创意元素融合的巧思。 现时预订更可享低至九折优惠： 香港万丽海景酒店 自助午餐：$668 起 自助晚餐：$988 起 不管是家庭聚会还是朋友狂欢，这三间酒店自助餐，绝对能满足你对香港圣诞的所有幻想！ （相片由Klook网站提供）