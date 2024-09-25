在噪音中舞動 Alok的音樂新視野 P.S.D.G.工業實驗之旅

曾為黃靖、Serrini、藍奕邦等創作人，監製專輯及任音樂會總監的跨界音樂人Alok Leung，繼去年與香港樂隊Eli合作的單曲《人格面具》，以及為張殷誠(hcysss)專輯《如夢乍醒》全碟製作remix後，久未有新作推出。今年5月，他與香港實驗音樂傳奇樂手Xper Xr.合作，為品牌CHANEL舉行的「亞洲前衛電影節」開幕派對擔任表演嘉賓，展現他近年的音樂取向，原來他最新成立了新音樂組織P.S.D.G.，並於上月推出一張EP。
Alok與industrial /experimental music的結緣，其實早在30年前，他當時就在香港一間以售賣另類極端音樂的唱片店工作，組樂隊時Slow Tech Riddim時，又玩過實驗電子音樂，推出《Greatest Hits Vol.6...Antisys》及《On/Off》兩張專輯。
到成立唱片廠牌Lona Records，從2002年底到2011年，就合共推出過7張個人專輯，以及6張單曲唱片，均牽涉到experimental music元素。而Lona Records最為名傳遐邇，就是為香港、中國及國外音樂人，推出的一系實驗音樂專輯，連英國前衛藝術雜誌《The Wire》，都曾以大篇幅報道過，因此他曾執experimental的創作精神，其樂迷不會為此感到疑惑。
Alok的P.S.D.G.項目，靈感源自一眾七、八十年代工業音樂先驅，如Throbbing Gristle、Zoviet France、P16D4等樂隊，並將其影響融入到techno的節奏中。他又找來本地一眾本地實驗樂手跨刀，如先行單曲《Itin(ZF)》就有Ben Soo獻聲，於音樂雜誌《音樂殖民地》化名Sin:ned寫樂評的Dennis Wong負責MV，以跨界合作方式，體現他的實驗精神。
P.S.D.G.首張《EP I》，帶著強烈工業感和實驗美學，同時擁抱着原始、粗糙及非常規音色的特質，刻意遠離傳統音樂的結構，將現場錄音、機械噪音與其他非正統的聲音來源融入作品之中。因為P.S.D.G.十分重視聲音的質感，運用現成工具、非常規樂器，以及將各種工業氣息濃厚的聲響層層疊加，創造出具備沉浸性和雕塑性的音樂氛圍。
▼P.S.D.G. 《BOUNCE (PD)》MV ▼
帶著未來主義和反烏托邦的底蘊的P.S.D.G.，採用前衛和令人不安的音樂，喚起人們應對工業化、科技化及流量化提出質疑，《EP I》的5首作品，分別是
3首純音樂《ITIN (ZF)》、《BOUNCE (PD)》及《DISCIPLINE (TG)》，而《BOUNCE (PD)》Alok找來Meter Room主音Alfred Lam，負責演唱及歌詞部份，《ITIN(ZF)》則與音樂人Ben Soo合作，與些同時P.S.D.G.亦會發布兩首電子工業歌曲的MV。來挑戰現有的音樂制度，同時在電子/實驗領域，構建出獨特的音樂風格，探索電子和實驗音樂的可能性。