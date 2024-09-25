在噪音中舞動 Alok的音樂新視野 P.S.D.G.工業實驗之旅

lok今年他暫時放下流行音樂的工作，轉而專注他熱愛的工業噪音。

曾為黃靖、Serrini、藍奕邦等創作人，監製專輯及任音樂會總監的跨界音樂人Alok Leung，繼去年與香港樂隊Eli合作的單曲《人格面具》，以及為張殷誠(hcysss)專輯《如夢乍醒》全碟製作remix後，久未有新作推出。今年5月，他與香港實驗音樂傳奇樂手Xper Xr.合作，為品牌CHANEL舉行的「亞洲前衛電影節」開幕派對擔任表演嘉賓，展現他近年的音樂取向，原來他最新成立了新音樂組織P.S.D.G.，並於上月推出一張EP。

Alok與industrial /experimental music的結緣，其實早在30年前，他當時就在香港一間以售賣另類極端音樂的唱片店工作，組樂隊時Slow Tech Riddim時，又玩過實驗電子音樂，推出《Greatest Hits Vol.6...Antisys》及《On/Off》兩張專輯。

到成立唱片廠牌Lona Records，從2002年底到2011年，就合共推出過7張個人專輯，以及6張單曲唱片，均牽涉到experimental music元素。而Lona Records最為名傳遐邇，就是為香港、中國及國外音樂人，推出的一系實驗音樂專輯，連英國前衛藝術雜誌《The Wire》，都曾以大篇幅報道過，因此他曾執experimental的創作精神，其樂迷不會為此感到疑惑。