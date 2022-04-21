在家郊遊｜綠色力量辦《網上導賞團》 深度探索3大集水區

疫情反覆，在家辦公已成為新常態，但原來「郊遊」也不例外。環保團體綠色力量主辦、香港賽馬會慈善信託基金支持的《賽馬會「集水成自然」教育計劃》近日推出「集水區網上導賞團」，以網上形式帶領大家遊歷3大集水區，無需離家，透過鏡頭也恍如置身現場，在享受水塘自然風光下，探索集水區的生態、人文、歷史，深度認識佔香港三分一土地面積的集水區。
探索集水區生態、人文、歷史
雨水從天而降，經天然溪澗或引水道流入水塘，整個收集水範圍稱為「集水區」。香港集水區面積約30,000公頃，佔全港約三成土地面積，大部分範圍皆劃為郊野公園，保護水資源，同時造就了多元化的生境，孕育出豐富的生物多樣性。
全港獨有「四塘一體」
是次「網上導賞團」揀選了3大人氣集水區，各具特色，包括最具歷史氣色的「大潭水塘群集水區」，百年水務建築比比皆是，更是全港獨有的「四塘一體」設計；堪稱擁有最美風光的「船灣淡水湖集水區」，是世界首個由海灣改建而成的大型水塘，主壩一邊是平靜水塘，一邊是遼闊海洋，美不勝收；最後有本地遠足及旅遊熱點之一的「城門水塘集水區」，內有白千層隧道、賞蝶園、八村遺跡受石乪遺跡。
綠色力量將會透過鏡頭帶領大家遊走不同集水區的山林和溪流之間，認識當中的生態和歷史，並解構「水與生態」之相互關係，亦會從「生態系統服務」概念，探討人們如何受惠於生態帶給我們的有形和無形好處。
綠色力量「集水區網上導賞團」
日期：5月27日/28日/29日；6月10日/11日/12日
地點：城門水塘集水區、大潭水塘群集水區、船灣淡水湖集水區
時間：下午4:00至5:15
費用：免費
截止：5月20日
詳情及報名：www.greenpower.org.hk/JC-FLOW/tour
查詢：3961 0200（綠色力量）