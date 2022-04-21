在家郊遊｜綠色力量辦《網上導賞團》 深度探索3大集水區

疫情反覆，在家辦公已成為新常態，但原來「郊遊」也不例外。環保團體綠色力量主辦、香港賽馬會慈善信託基金支持的《賽馬會「集水成自然」教育計劃》近日推出「集水區網上導賞團」，以網上形式帶領大家遊歷3大集水區，無需離家，透過鏡頭也恍如置身現場，在享受水塘自然風光下，探索集水區的生態、人文、歷史，深度認識佔香港三分一土地面積的集水區。

探索集水區生態、人文、歷史 雨水從天而降，經天然溪澗或引水道流入水塘，整個收集水範圍稱為「集水區」。香港集水區面積約30,000公頃，佔全港約三成土地面積，大部分範圍皆劃為郊野公園，保護水資源，同時造就了多元化的生境，孕育出豐富的生物多樣性。