在職家庭津貼2023｜23年4月更新！職津計劃申請需知整合 申請資格/入息/工時/津貼金額/申請方法【附申請表格+連結】

在職家庭津貼的相關申請資料在2023年4月已經更新，以下就整合了在職家庭津貼的申請需知，包括申請資格、入息限額、工時要求、津貼金額及申請方法，同時附有申請表格及網上申請連結，一文便可以睇清所有申請詳情！
在職家庭津貼丨申請資格
在職家庭津貼可以分為基本津貼、中額津貼或高額津貼，這三項津貼的申請資格為申請住戶(包括1人住戶)需要達到工時要求，住戶的入息及資產亦要符合有關限額。此外，合資格的兒童還可以申請兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育(專上教育除外)。而計算資格時，所有住戶成員的工時需合併計算，申請人及住戶成員在同一月份可申報多於一份工作的時數。
在職家庭津貼丨入息及資產類型
申請在職家庭津貼主要需要參考住戶的入息及資產限額，住戶常見的資產包括土地；房產（自住物業除外）；車輛／船隻；的士／公共小型巴士牌照；投資；股份／經營業務；以及銀行存款／現金等。而住戶常見入息則包括工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）；提供服務的報酬；業務盈利；以及租金收入等。
在職家庭津貼丨2023入息及資產限額
2023年的在職家庭津貼入息及資產限額經調整後放寬，以4人家庭為例，經調整後各項津貼住户資產上限比上個年度提高了HKD$11,000，即代表資產與去年沒有改變的話，便有更多人受惠於計劃中，最新的申請者的入息及資產限額(2023年4月1日起生效)如圖示。
在職家庭津貼丨工時要求
對於申請在職家庭津貼的工時要求共有三種，包括申請人或住戶成員(受僱或自僱)的有薪工時、住戶成員(受僱或自僱)合併計算的有薪工時及有薪假日和缺勤(例如病假及產假等)換算的工時，而非單親及單親住戶每月總工作時數達到對應的工時，便可以申請相關的津貼。
在職家庭津貼丨津貼金額
在職家庭津貼的津貼金額會視乎住戶入息，分為基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼，以全額、3/4額或半額發放，詳情可以參閱下圖。
在職家庭津貼丨申請方法
在職家庭津貼的申請在職家庭津貼的申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月，合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請，申領期不可重疊。而申請方法主要可以通過網上或使用文本的形式遞交申請。
(1) 使用網上申請服務
申請網址：https://eservices.wfsfaa.gov.hk/wfa/tc/
建議使用網上申請的人士可以預先登記「智方便」的帳戶，以方便日後使用電子預填表格(適用於曾成功獲批職津的申請人)、查看申請紀錄及詳情等。
(2) 使用文本申請
相關的申請表格可於在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處或學生辦事處、勞工處各就業中心及各行業性招聘中心、民政事務總署各區民政諮詢中心、社會福利署各分區福利辦事處、社會保障辦事處及綜合家庭服務中心索取，或是通過以下網址下載：https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/wfao/wfas/forms.php。
申請人可以把填好的申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件郵寄至: 觀塘郵政局郵箱62600號(在職家庭及學生資助事務處在職家庭津貼辦事處)或投遞至設於領取表格地方的投遞箱中。事務處在收到申請後，便會於十天內以流動電話短訊或郵寄方式向申請人發出申請確認通知。而在完成處理申請後，申請人亦會收到書面的申請結果通知。