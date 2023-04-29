在職家庭津貼2023｜23年4月更新！職津計劃申請需知整合 申請資格/入息/工時/津貼金額/申請方法【附申請表格+連結】

在職家庭津貼的相關申請資料在2023年4月已經更新，以下就整合了在職家庭津貼的申請需知，包括申請資格、入息限額、工時要求、津貼金額及申請方法，同時附有申請表格及網上申請連結，一文便可以睇清所有申請詳情！

在職家庭津貼丨申請資格 在職家庭津貼可以分為基本津貼、中額津貼或高額津貼，這三項津貼的申請資格為申請住戶(包括1人住戶)需要達到工時要求，住戶的入息及資產亦要符合有關限額。此外，合資格的兒童還可以申請兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育(專上教育除外)。而計算資格時，所有住戶成員的工時需合併計算，申請人及住戶成員在同一月份可申報多於一份工作的時數。

在職家庭津貼丨入息及資產類型 申請在職家庭津貼主要需要參考住戶的入息及資產限額，住戶常見的資產包括土地；房產（自住物業除外）；車輛／船隻；的士／公共小型巴士牌照；投資；股份／經營業務；以及銀行存款／現金等。而住戶常見入息則包括工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）；提供服務的報酬；業務盈利；以及租金收入等。 在職家庭津貼丨2023入息及資產限額 2023年的在職家庭津貼入息及資產限額經調整後放寬，以4人家庭為例，經調整後各項津貼住户資產上限比上個年度提高了HKD$11,000，即代表資產與去年沒有改變的話，便有更多人受惠於計劃中，最新的申請者的入息及資產限額(2023年4月1日起生效)如圖示。

在職家庭津貼丨工時要求 對於申請在職家庭津貼的工時要求共有三種，包括申請人或住戶成員(受僱或自僱)的有薪工時、住戶成員(受僱或自僱)合併計算的有薪工時及有薪假日和缺勤(例如病假及產假等)換算的工時，而非單親及單親住戶每月總工作時數達到對應的工時，便可以申請相關的津貼。

在職家庭津貼丨津貼金額 在職家庭津貼的津貼金額會視乎住戶入息，分為基本津貼、中額津貼、高額津貼以及兒童津貼，以全額、3/4額或半額發放，詳情可以參閱下圖。