地震點做？ 搭車/搭電梯/瞓覺/沖涼時自救保命方法 不要心急逃出室外！

近日全球地震頻仍，加上日本大地震的預言，巨震看似近在咫尺。香港人如果萬一在日本及台灣旅遊時遇上地震，或會措手不及。今次就為大家整合了日本、台灣的防災資訊，教大家在室內、室外、搭車、行街、甚至如廁時，如何自救保命，減低受傷風險。
地震點做｜在室內：趴下、掩護、穩住，不要急著逃出戶外
如在室內遇到地震，應「優先保護自己」，而非慌亂逃出室外。因為逃生過程沒有掩蔽物，容易發生意外，因此應先趴下找掩護。
記住保命3步驟：趴下、掩護、穩住
1.地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」的動作，躲在桌下或是牆角，附近有牆壁也可以朝牆角靠攏，再趴下保護頭頸部，但要注意牆身是否有潛在危險的掉落物。
2. 躲在桌子下時，可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。
3. 除非所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落，否則趴下後不應再移動。
4. 如果頭頂上方不安全，才應嘗試在地震當下爬行，爬離高風險區域後停下、掩蔽，直至地震停止。
5. 不要往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。尤其燈膽等容易破掉，如果往上看，或會被破片刺傷。
6. 避免躲在櫥櫃或冰箱旁邊，容易被砸傷或撞傷。
地震點做｜當地震停止後：
1. 應穿上厚拖鞋等保護雙腳，以免受傷，尤其要留意周圍散亂的玻璃碎片等。
2. 打開窗戶、玄關的門等，確保隨時能夠避難。
3. 如果地震正煮飯，而媒氣爐就在身邊，應立即關爐，否則不要急著衝去關火，以免發生危險。
4. 留意是否有漏電和漏煤氣，以免觸電或引發火災。
地震點做｜在戶外：拿起隨身物品保護頭頸部
地震時，空曠的戶外相對來說較安全，因此千萬不要嘗試跑入戶內，應以隨身物品(如手袋及手提電腦)保護頭及頸部，蹲下等待地震結束。但如果剛好經過建築旁、招牌、樹下、高架橋下等，應盡快離開這些較高危險區域。
如當時身處郊外，應遠離斜波、崖邊、河邊及海邊，避免山泥傾瀉及海嘯，應通知周圍的人立即逃往高處，或到海嘯避難所。
地震點做｜睡覺時：用枕頭保護頭頸
如果地震時正在床上，請轉身趴下改成趴睡姿勢，並拿起枕頭保護頭頸。繼續待在床上，保持警覺，直至地震結束確認安全為止。慌亂起身避難或會引發不必要的危險。
地震點做｜洗澡
如果地震時在浴缸泡澡，不要急著出浴缸，可放低頭部，低於浴缸邊緣，並用手保護頭部，移動時小心地上濕滑，以免跌倒。
但如果在浴室洗澡，由於處於裸露狀態，更容易受傷，應用臉盆等物品擋住頭部，避免鏡子、電燈等玻璃類碎片飛散傷人，同時離開浴室，移動到安全的地方如走廊避難。
地震點做｜上廁所
地震時不要坐於馬桶上，避免因馬桶破裂被割傷，同時遠離鏡子、櫥櫃或置物架上的物品。由於可能被困在內無法外出，因此在感覺到搖晃時，應立刻打開門，以免被困。若可能，應該移動到更安全的地方避難。
地震點做｜在百貨公司或地下街：移向牆邊或柱子
地震時在百貨公司或超市，要注意不要貨品或陳列櫃砸倒，可用手臂或購物籃保護頭頸，並移向牆邊或柱子附近等搖晃停止，避免站在路中央(易被推擠)。
地震發生時，地下商店街可或停電，引起恐慌，若硬向安全出口衝可能會受傷。應當在柱子或牆壁旁邊待著搖晃停止，注意冷靜，避免被墜落物砸倒。
地震點做｜在升降機內：按下所有樓層
如果地震時在升降機內，應按下所有樓層，在門打開的任何一層先離開升降機。如在電梯碰到劇烈搖晃，應壓低身體重心或是蹲下，避免跌倒受傷。萬一真的被困，則應按警鐘及緊急通話求救，不要大聲呼喊，以免浪費精力。
另外，當偵測到電梯大幅的晃動時，部分電梯會停在最近的樓層停下並開門，此時應立即離開。
地震點做｜在月台：蹲下並等待停止搖晃
如果當時人在車站或月台，應盡快移動到附近柱子，蹲下來並等待停止搖晃。注意不要掉下月台，也不要走到路軌上，小心不要被墜落的物件砸到。人群可能會蜂擁跑上地面，造成恐慌及危險，應按照車站職員指示離開。
地震點做｜在車廂：雙腳分開站穩
若在人多的地鐵、捷運或電車車廂裡，坐著的人應以手袋保護頭頸，站著的人則應壓低身體，保護自身安全，緊握扶手或吊環，雙腳分開站穩，避免摔倒。當搖晃停止時，同樣按職員指示行動。
地震點做｜開車時：勿緊急剎車
1.勿緊急剎車，緊握方向盤，打開危險報警閃光燈，並注意前後車距逐漸減速，將車輛停靠路邊。
2.關閉引擎，在地震搖晃未結束前，不要出車外，並且開收音機掌握地震消息及災情。
3.重新開車上路時，應注意路旁懸吊物、看板、招牌，避免餘震所招致災害。
地震點做｜求助熱線
1. 香港居民如在境外(包括在內地或其他地區)遇事，可致電香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線：電話號碼 +852 1868求助。
2. 中國外交部設立外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心，並開通24小時熱線：電話號碼：+86 10 12308。該中心會根據實際情況及需要，把香港居民的求助個案，轉介予入境事務處的「協助在外香港居民小組」跟進。
3. 另外亦可撥打國際求救電話號碼112求助。只要流動電話有電，並且接收到任何流動網絡訊號，即使沒有插入電話卡，仍可免費撥打「112」發出緊急求救訊號，語音應答系統會為求援者轉接至所在國家的緊急救助電話中心，提供即時協助。