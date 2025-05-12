地震點做？ 搭車/搭電梯/瞓覺/沖涼時自救保命方法 不要心急逃出室外！

近日全球地震頻仍，加上日本大地震的預言，巨震看似近在咫尺。香港人如果萬一在日本及台灣旅遊時遇上地震，或會措手不及。今次就為大家整合了日本、台灣的防災資訊，教大家在室內、室外、搭車、行街、甚至如廁時，如何自救保命，減低受傷風險。

地震點做｜在室內：趴下、掩護、穩住，不要急著逃出戶外

如在室內遇到地震，應「優先保護自己」，而非慌亂逃出室外。因為逃生過程沒有掩蔽物，容易發生意外，因此應先趴下找掩護。

記住保命 3 步驟：趴下、掩護、穩住

1.地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」的動作，躲在桌下或是牆角，附近有牆壁也可以朝牆角靠攏，再趴下保護頭頸部，但要注意牆身是否有潛在危險的掉落物。

2. 躲在桌子下時，可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。

3. 除非所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落，否則趴下後不應再移動。

4. 如果頭頂上方不安全，才應嘗試在地震當下爬行，爬離高風險區域後停下、掩蔽，直至地震停止。

5. 不要往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。尤其燈膽等容易破掉，如果往上看，或會被破片刺傷。

6. 避免躲在櫥櫃或冰箱旁邊，容易被砸傷或撞傷。