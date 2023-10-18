坂本龍一 BTS隊長RM背書力薦 韓國獨立搖滾樂團SE SO NEON香港專場

備受已故大師坂本龍一、男團BTS(防彈少年團) 隊長RM等樂壇猛人推崇的韓國大勢搖滾樂團SE SO NEON(새소년)，今日公布將於11月14日在九龍灣國際展貿中心Music Zone@E-MAX，舉行他們香港首個演唱會，愛聽新派結他搖滾流行曲的樂迷，勿失購票機會。

混種音樂風格受賞識

2017年發表作品《長夢》(A Long Dream) 出道的SE SO NEON，同年推出首張專輯《Summer Plumage》，憑藉融合迷幻搖滾、new wave、lo-fi、post-punk、jazz及藍調等多重風格，迅速音樂圈冒起的他們，於2018年贏得《Korean Music Awards》「年度新人獎」和「最佳搖滾歌曲獎」，獨特音樂風格，令他們圈粉無數，其中不乏樂壇一眾猛人。

SE SO NEON過去曾有多位團員，但經歷多番成員變動，現在兩位成員，包括創團成員女主音/結他手黃昭允(황소윤)，還有bass的朴賢振(Park Hyun-jin音譯)。兩人鋒芒畢露的音樂才華，與現場演出的高昂能量與感染力，是他們人氣極速上升。專輯發布不久，即獲樂隊Hyukoh主腦吳赫邀請，擔任Hyukoh的巡演嘉賓。坂本龍一在世時，更專程前往觀賞SE SO NEON的現場演出，並因此與黃昭允結交，成為忘年音樂好友。