坐月｜資深產後顧問拆解坐月禁忌/迷思/注意事項 附12大月子食物推薦

大部分香港媽媽生產後，都會遵循傳統選擇坐月，休養生息。但坐月當中的禁忌及注意事項並非每個媽媽清楚了解。資深產後顧問Hedy黃坐月為媽媽們拆解各種坐月禁忌迷思及注意事項！

坐月｜真的有需要坐月？

坐月是華人傳統產後護理的重要環節。在香港，坐月的文化仍深受重視。許多人相信，坐月是產後媽媽身體恢復和保障健康的重要時期。因此，遵循一些坐月禁忌和注意事項變得尤為重要。坐月期間多休息，不僅有助於恢復體力，還能調節荷爾蒙和增強免疫力。這段時間，產後媽媽需要休息和調理，這對於她們的整體健康至關重要。

坐月｜ 坐得不好的後果

懷孕40星期，對媽媽都有不同情況的影響，當中包括營養流失，內分泌改變、內臟及盤骨都會受壓及移位等。因此坐月對產後媽媽來說非常重要，如果「坐月坐得唔好」身體會有不同的影響，俗稱月子病。

月子病當中包括產後腰痛、腳痛、關節痛、惡露不盡、風濕病、乳腺炎、頭痛、足跟痛、手腕痛，另外長期疲勞、體虛、面部黑斑、身材變型、嚴重脫髮，以及免疫力下降等。

所以，Hedy建議產後媽媽坐月期間盡量遵循各種坐月的禁忌和注意事項。

坐月｜媽媽不可洗頭/吹風/用生水？

在傳統觀念中，坐月期間媽媽不宜洗頭、吹風和使用生水。這是因為產後新媽媽的身體較為虛弱，容易受風寒侵襲，容易感冒。洗頭、吹風和使用生水會增加受涼的風險，導致頭痛、風濕等問題。

她建議產後媽媽避免在醫院沖涼，以抹身代替。回家後，再以驅風水沖涼，並盡快擦乾身體和吹乾頭髮，減少入風和受涼機會。另外，Hedy提醒產後媽媽，在沖涼及洗頭完成後，盡快飲一碗熱湯，預防寒氣入侵身體。