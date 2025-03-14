坐月｜資深產後顧問拆解坐月禁忌/迷思/注意事項 附12大月子食物推薦

大部分香港媽媽生產後，都會遵循傳統選擇坐月，休養生息。但坐月當中的禁忌及注意事項並非每個媽媽清楚了解。資深產後顧問Hedy黃坐月為媽媽們拆解各種坐月禁忌迷思及注意事項！
坐月｜真的有需要坐月？
坐月是華人傳統產後護理的重要環節。在香港，坐月的文化仍深受重視。許多人相信，坐月是產後媽媽身體恢復和保障健康的重要時期。因此，遵循一些坐月禁忌和注意事項變得尤為重要。坐月期間多休息，不僅有助於恢復體力，還能調節荷爾蒙和增強免疫力。這段時間，產後媽媽需要休息和調理，這對於她們的整體健康至關重要。
坐月｜坐得不好的後果
懷孕40星期，對媽媽都有不同情況的影響，當中包括營養流失，內分泌改變、內臟及盤骨都會受壓及移位等。因此坐月對產後媽媽來說非常重要，如果「坐月坐得唔好」身體會有不同的影響，俗稱月子病。
月子病當中包括產後腰痛、腳痛、關節痛、惡露不盡、風濕病、乳腺炎、頭痛、足跟痛、手腕痛，另外長期疲勞、體虛、面部黑斑、身材變型、嚴重脫髮，以及免疫力下降等。
所以，Hedy建議產後媽媽坐月期間盡量遵循各種坐月的禁忌和注意事項。
坐月｜媽媽不可洗頭/吹風/用生水？
在傳統觀念中，坐月期間媽媽不宜洗頭、吹風和使用生水。這是因為產後新媽媽的身體較為虛弱，容易受風寒侵襲，容易感冒。洗頭、吹風和使用生水會增加受涼的風險，導致頭痛、風濕等問題。
她建議產後媽媽避免在醫院沖涼，以抹身代替。回家後，再以驅風水沖涼，並盡快擦乾身體和吹乾頭髮，減少入風和受涼機會。另外，Hedy提醒產後媽媽，在沖涼及洗頭完成後，盡快飲一碗熱湯，預防寒氣入侵身體。
坐月｜剖腹產及順產媽媽坐月分別
剖腹產和順產媽媽產後都需要多平躺休息，有助臟器復位。剖腹產的媽媽需要更多的休息時間，因為手術傷口需要較長時間恢復。此外，亦需要注意傷口護理，以防感染。而順產的媽媽則應注意子宮和陰道恢復。
在產後調理進補方面，Hedy提議剖腹產不要過早進食補品，需按階段性逐步調理，特別小心產後首20天不建議進食行氣活血藥材。
坐月｜坐月期間出門注意事項
坐月期間，產後媽媽應盡量避免出門，尤其是在氣溫變化大的天氣。如果必須出門，應注意保暖，避免受風寒侵襲。建議外出帶帽可以預防頭風，如果夏天期間，會進入冷氣地方，記得加穿外套。此外，外出時間不宜過長，應選擇交通方便的路線，避免長時間站立或行走。
坐月｜坐月期間可以做運動？
媽媽坐月期間應避免劇烈運動，但適當的輕度活動是有益身體。例如，媽媽可以進行一些簡單的產後瑜伽或伸展運動，有助於促進血液循環和加快身體恢復。然而，運動量和強度應根據個人情況而定，建議應在專業人士指導下進行。
Hedy提議順產媽媽在確定會陰傷口癒合後，建議多做會陰收縮運動，有效預防因產後出現的鬆弛及滲尿情況。
坐月｜月子食物/餐單推薦
坐月期間的飲食非常重要，應注重營養均衡。Hedy推薦食用高蛋白質、高纖維、富含維生素和礦物質的食物。例如，三文魚、豆腐、雞蛋、花生、豬腳湯等富有營養的食物，有助於促進乳汁分泌和身體恢復。以下提供幾個簡單食物配搭方便參考 : 魷魚蒸肉餅飯、梅菜蒸豬肉飯、陳皮蒸雞飯、章魚田雞飯、金針雲耳蒸雞、麻油炒豬腰、蛋白炒薑飯、香菇青椒雞粒豆腐及百合豬肉炒蜜豆。
如果家中有人協助，可在飯菜或湯水中適量加入坐月常見藥材，有助媽媽補氣血、強化脾胃、促進產後身體恢復。
黨參 – 益氣、生津、養血
北芪 – 補氣升陽、益衛固表、利水消腫
淮山 – 益氣養陰、補脾肺腎
黑豆 – 補腎、解毒、利水
陳皮 – 理氣健脾、燥濕化痰
生薑 – 發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳
通草 – 利水清熱、通乳
無花果 – 健脾、潤肺利咽、潤腸通便
枸杞子 – 補肝腎、益精氣、改善面色、明目安神
圓肉 – 止血安神、益心脾、補氣血
紅棗 – 補脾胃、養心安神、補血
南棗 – 補中益氣、養血安神
坐月｜其他注意事項及禁忌
坐月期間，媽媽應避免勞累和熬夜，保持充足的睡眠。此外，她們應避免攝入生冷食物和辛辣刺激性食物，以免影響胃腸功能。經常保持室內空氣流通，同時避免產後媽媽直接吹風。多注意產後媽媽情緒，保持心情愉快，亦可有助於身體恢復。
坐月｜坐月衣食住行小貼士
坐月期間，產後媽媽應穿著寬鬆、舒適的衣物，避免束縛，如汗濕衣服，需注意及時更換。
飲食方面要注重營養均衡，多吃富含蛋白質、纖維和維生素的食物。居住環境應保持乾燥、溫暖，避免潮濕和寒冷。出行應避免劇烈運動和過度勞累，保持適度活動有助於身體恢復。
媽媽在分娩後6-8星期是重要恢復期，適當遵循一些坐月禁忌和注意事項，有助於產後媽媽的身體快速復元和維持健康。家人的支持和陪伴也同樣重要。