垃圾徵費｜徵費前大掃除！家居各房斷捨離物品清單 70件「隱形垃圾」要清理！

垃圾徵費計劃暫時延遲至八月進行，而在正式實施徵費之前，相信不少人都會來個斷捨離大掃除，找出隱藏在家中的「隱形垃圾」，以防徵費實施後增加開支。以下就為大家整理了家居各房斷捨離物品清單，最少有70件「隱形垃圾」需要清理！

垃圾徵費｜玄關／鞋櫃／客廳 一般香港的家庭佈局都是客廳與玄關及鞋櫃處連在一起，而這些地方最多的隱形垃圾便是一些已經過期或失效的用具，如果屬於紙品的話建議可以進行廢紙回收，一些不合穿的鞋子或多餘的環保袋等可以重用的物件則可以進行捐贈或回收。 【斷捨離清單】 1.失效/褪色收據 2.過期優惠券 3.過期日曆 4.失效鑰匙 5.爛雨傘 6.多年沒穿的鞋子 7.不合穿的鞋子 8.使用多年/發臭室內拖鞋 9.過時/封塵擺件 10.多餘螺絲/配件 11.舊燈膽 12.舊電池 13.過期藥物/保健品 14.壞掉的數據線/叉電器 15.舊利是封 16.多餘環保袋/紙袋/膠袋/鞋盒

垃圾徵費｜衣櫃／睡房 大部份香港家庭的睡房內都會配置衣櫃，因此進行斷捨離的時候亦要處理衣櫃內不合時或已經破舊的衣物，而衣物大部份都可以放置在衣物回收箱或到區內的回收中心進行回收。同時，房間內亦會有不少不再使用的舊寢具、抱枕、毛公仔等，建議可以在斷捨離的時候順道清理。 【斷捨離清單】 1.變形起球衣物 2.泛黃/變髒白衣物 3.破舊/多年不穿衣物 4.變形內衣 5.超過半年內褲 6.尺寸不合衣服 7.破洞/變形襪子 8.舊寢具 9.發黃被芯/枕頭 10.多餘收納工具 11.過期護膚品/化妝品 12.破舊手袋 13.多年不用的手袋 14.生鏽氧化飾品 15.舊校服/制服 16.破舊/不合尺寸皮帶 17.破舊/不需要的抱枕/毛公仔 18.變形衣架/衣夾 19.多年不用的銀包/卡套/收納袋 20.其他不需要/不再用的東西

垃圾徵費｜書房/書枱/書櫃/BB房 有些家庭會將睡房和書房隔開，如果在同一個空間的話，則會在房間內放置書枱及書櫃，而通常書枱和書櫃都會隱藏着不少不會再用的書本或文具，建議可以將紙品進行回收處理，多餘的圖書或文具則可以贈送給朋友或鄰居的小孩。 【斷捨離清單】 1.不再用的課本/作業本 2.不再看的筆記 3.不需要的書本 4.無用的宣傳單張 5.使用過的算草紙/草稿 6.不再用的文具 7.多餘的文具 8.缺件/變形/損壞的玩具 9.不再玩的玩具 10.多年沒看的繪本/圖書/光碟

垃圾徵費｜廚房/雪櫃/飯廳 廚房、雪櫃或飯廳等位置多數的垃圾都與食物有關，而現在不少屋苑或大廈都提供廚餘機服務，因此可以在處理食材的時候選擇使用廚餘機，以減少堆填區的負擔。而廚具或家電一般所佔的位置都較大，因此建議在垃圾徵費前盡快處理，以減少垃圾膠袋的開支。 【斷捨離清單】 1.過期食物/食材/飲品 2.受潮結塊調味料 3.多年不用的藥材/乾貨 4.多年凍肉/冷凍食品 5.變形隔熱墊 6.舊枱布/餐枱墊 7.生鏽廚具/餐具 8.多年不用的廚具/餐具 9.缺口碗碟 10.變形筷子 11.破舊抹布/百潔布 12.多餘即棄餐具 13.受污染膠袋 14.破舊家電（微波爐、焗爐等)