垃圾徵費｜減少垃圾=慳膠袋？！5招垃圾處理慳位方法 善用廚餘機！

香港政府預計於八月正式實行垃圾徵費計劃，而一般家庭都是以購買收費垃圾膠袋的形式進行，因此減少垃圾便可以有效節省購買垃圾膠袋的費用。以下就教大家5招垃圾處理的慳位方法，以零成本慳錢！

而在區內的回收設施「綠在區區」更是可以將回收垃圾變成「兌換卷」，只需帶同回收垃圾前往「綠在區區」使用機器磅重及儲分，然後倒進對應分類區域便完成，之後便可用積分兌換食物或生活用品，既可減少垃圾節省購買垃圾袋的金錢，還可「化垃圾為金錢」，用垃圾換取日常生活中會使用的物品。

如果想節省垃圾量，最簡單的方法便是進行分類回收，家居常見的可回收垃圾包括膠樽、鋁罐、外賣包裝、紙巾盒等，一般香港的回收箱可分為「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」，只需按指示方類即可。

除了可回收垃圾外，廚餘在家居垃圾中亦屬佔位置的存在，無論是煮飯時所產生的果皮、菜渣等，還是飯後的剩菜或過期食品，不但會浪費垃圾膠袋空間，還有機會令家中垃圾充滿臭味，因此建議可以使用廚餘機處理廚餘以節省家中垃圾空間。而現時不少屋苑都提供廚餘機供住户處理廚餘，不妨趁仍未實施垃圾徵費先熟悉一下操作方式吧！

由於香港的垃圾徵費計劃主要是通過購買付費垃圾袋進行，垃圾的尺寸會直接影響收費，因此節省垃圾位置尤為重要，而最簡單直接的方法便是將垃圾壓縮處理後才放進垃圾袋，例如不可回收的瓷器、矽膠產品、鋁箔袋等都建議以垃圾打碎、摺疊、壓縮等方式處理成不佔位的模樣，同時需要注意垃圾不要弄破垃圾袋，這樣便可以用最少的位置放最多的垃圾，以節省購買垃圾袋的費用。

不少人都沒有將垃圾乾濕分離處理的習慣，但通過乾濕分離，不但可以防止垃圾因弄濕而發脹，還可減少水分作為垃圾的一部分，甚至可以杜絕因重量而弄破膠袋的問題，因此建議處理帶有水份的垃圾時可以先分開處理，待垃圾袋即將滿瀉時才放入。

垃圾徵費｜以舊換新

若果需要處理家中的大型垃圾，例如各種家電、廚具、傢俬等都有機會造成龐大的垃圾處理費用，而香港政府其實有提供廢舊電器回收服務，針對8種受管制電器(即冷氣、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器）。

只要購買上述的「四電一腦」，便可享有由銷售商提供的法定免費除舊服務，上門移走一件同類型舊電器。此外，有些公司亦會提供「以舊換新」的服務，如舊鐵鑊、舊傢俬等都可以一換一的形式進行交換，這樣便可以減少垃圾，從而節省購買垃圾袋的費用。