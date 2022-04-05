型格演繹︱靈感源自品牌經典手袋 YSL話題氣墊粉底登場

YSL再度為其輕透無重羽毛氣墊粉底，換上限量新裝，令氣墊粉底更添型格。品牌更邀得本地5位時尚型男美女，包括馮允謙(Jay)、陳凱詠(Jace)、Tyson Yoshi、Marf@Collar及Gao@Collar，分別穿上黑色皮褸以不同的型格造型，拍攝一系列廣告照片，展現黑色搖滾魅力。

全新限量版極緻純黑皮革輕透無重羽毛氣墊粉底，由SAINT LAURENT的經典手袋NIKI啓發，NIKI自推出就熱度不減，推出完MEDIUM中款，之後亦大款及BABY NIKI，更演化成皮夾包CHAIN WALLET，容量大加上中性款式，深受女生歡迎。今次推出的高訂氣墊粉底，皺摺仿舊的V形紋理皮革，配上與手袋同款的經典黑色YSL Cassandre標誌，配合氣墊粉底的霧感亮澤無瑕妝效，成爲今季必備的補妝神器。

一向被受追捧的YSL輕透無重羽毛氣墊粉，自2016年推出以來已連續6年佔據銷售排行榜的No.1位置，其每年的限量版款式更成為粉絲及用家們的收藏系列。拍攝當日，Jace、Marf及Gao，首次接觸限量版Cushion時都愛不釋手，更大讚其奢華黑色仿皮革外殼，配上純黑啞光YSL logo，仿如時尚單品，加上3位同樣是出色舞者，拿著Cushion在鏡頭面前，輕易展現出自信。

Jay 罕 有 型格打扮

而兩位在音樂界別大放異彩的Jay 及 Tyson Yoshi，亦披上一身型格黑色皮革造型，化身成搖滾之士，坦然一向較少作型格打扮的Jay希望有更多突破嘗試；而向來走壞孩子形像的Tyson，配上當天一身的Biker造型，一舉手投足已能夠展現出黑色的搖滾魅力。

3 色選擇 霧感亮澤 妝效

經典高訂氣墊粉底蛻變成全新高訂純黑皮革限量收藏版，共有3種顏色選擇，可層疊遮瑕妝效，輕鬆打造無瑕妝感。空前的輕透無油光配方令粉底可溶入肌膚，展現霧感亮澤，卻不帶油光感，帶來舒適感受。