「茶迴 TEA ROUND 2025」今日開始一連三日，由1月17日起至19日在PMQ元創方舉行。

茶藝界年度盛事、城中最大型茶市集「茶迴 TEA ROUND 2025」，今日開始一連三日，由1月17日起至19日在PMQ元創方舉行。市集搜羅近40個人氣品茶及美食攤位，加上流水茶席、府城封茶、展覽及多個茶藝工作坊，茗茶愛好者必朝聖！

以茶入饌鹹食必試年輕茶館「老去茶事」的政和功夫紅茶關東煮；多款注目茶類烘焙甜點有大安茶冰廳新出的桂花鐵觀音巴斯克蛋糕及陳皮普洱巴斯克蛋糕，還有抹茶紅豆威糬蛋撻及港式奶茶蛋撻。小店品牌Dear Bakery的開心果粒四季春貝果、冰糖山渣乳酪鮮草莓軟芝士紅玉紅茶貝果；琉璃菓子的玄米蜜柑卷；Dachi Kitsune Bake的小山園抹茶麻糬；Momo is here的陳皮普洱紅豆沙戚風等。

會場匯聚本地多個老字號茶行，如中環蓮香樓帶來遠年普洱茶餅及其手搖飲品「蓮香茶」、五星酒店茶葉供應商華茶館，亦引入不少新派茶館如BASAO的茶飲。近40個品茶與美食攤位包羅茶餅、茶葉茶包、特調茶飲、陶瓷、茶具等。

今年參展茶商更有來自台灣、韓國、泰國等茶館及茶商參展。其中韓國品牌OMOT大推韓國種植茶葉，在當地舉行茶席深受歡迎，讓大家體驗韓國原料和季節的風味香氣。台灣的「蕪茶不歡」由出身於南投茶葉世家的五代目醒茶人主理，專注研究在「荒蕪」中成長、產量稀少的「野放茶」，茶葉不用農藥、肥料及灌溉技術栽種，茶湯純淨甘甜。

茶迴特設流水茶席，由設計師精心打造露天環型茶席，四個茶席由本地和海外侍茶師分別坐陣，參加者流水式逐一品嚐各家茶湯，又可觀賞沖茶手藝，交流茗茶喜好和心得。

今年再度舉行源自台南的傳統茶文化活動「第18屆台南府城封茶（香港區）」，參加者齊齊將茶葉裝進茶甕或茶罐內，並在內籤寫下自己對未來的祈願或祝福，用封條封存，經陳年歲月，茶葉會展現出獨有風味，亦是對新一年去舊迎新的祝福。

限定1+1品茗套裝

今年市集首次推出Tea Round限定兼限量1+1品茗套裝($50)，包括一隻限量版小茶杯及一張現金優惠券。白瓷杯設計精緻，值得收藏。套裝內的$20現金優惠券可於場內本地店家使用，大家可現場購買或網上預訂。

大會也首推以茶為主的限量福袋($180)，福袋的茶類產品由茶藝師精心挑選，包括新星茶莊2015探花熟磚、1980年代台灣老烏龍、德化獨立陶藝家小茶杯，以及迷你收藏版府城封茶。福袋型格設計，數量有限，售完即止。