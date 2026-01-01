熱門搜尋:

生活
2026-01-01 08:00:00

城巴推乘車優惠 一連10個周末小童免費搭指定路線 盤點3個石澳西貢好去處

踏入2026年，各位父母不妨多點帶小朋友出外玩樂，創造更多家庭回憶！即日起一連10個假日，城巴推出小童乘車優惠，他們可在成人陪同下免費乘坐9號及792M號巴士遊西貢及石澳。一於將慳咗嘅車費留返去玩，即睇下文！ 

城巴限時推出小童乘車優惠。

小朋友免費坐9號及792M號巴士

20261月逢星期六、日及公眾假期，411歲的小朋友可免費乘坐城巴9號及792M號巴士遊覽西貢及石澳。

「親子遊歷賞」 小童免費乘車

日期：1月份逢星期六、日及公眾假期（113410111718242531

路線：城巴 9792M

適用對象：411歲小童（在成人陪同下毋須繳付任何車資）

不知道西貢及石澳有甚麼好去處？不妨參考以下建議。

石澳好去處｜朝聖《喜劇之王》取景地

石澳作為港島的後花園，一直吸引不少電影在此取景。周星馳經典作品《喜劇之王》亦有在石澳取景。家長可帶小朋友到訪著名情人橋及石澳後灘等，創造溫馨親子時光之餘，更能重溫當年睇戲回憶。

《喜劇之王》亦有在石澳取景。（網絡圖片）

石澳好去處｜體驗世界級行山路線── 龍脊

龍脊的行山難度不算高，沿途大部分路段屬平路，加上有清晰的指示牌，對新手十分友好，適合新手嘗試。

龍脊

西貢好去處｜必到外島鹽田梓

西貢旅遊資源豐富，無論是想來一場咖啡廳巡禮（cafe hopping），還是漫步於萬宜水庫都同樣難忘。這次不妨到西貢外島鹽田梓，欣賞鹽田梓教堂彩繪玻璃或在滘西洲小沙灘上散步。

教堂是鹽田梓的地標建築。

