城巴推乘車優惠 一連10個周末小童免費搭指定路線 盤點3個石澳西貢好去處

踏入2026年，各位父母不妨多點帶小朋友出外玩樂，創造更多家庭回憶！即日起一連10個假日，城巴推出小童乘車優惠，他們可在成人陪同下免費乘坐9號及792M號巴士遊西貢及石澳。一於將慳咗嘅車費留返去玩，即睇下文！

小朋友免費坐 9 號及 792M 號巴士

2026年1月逢星期六、日及公眾假期，4至11歲的小朋友可免費乘坐城巴9號及792M號巴士遊覽西貢及石澳。

「親子遊歷賞」 小童免費乘車

日期：1月份逢星期六、日及公眾假期（1月1、3、4、10、11、17、18、24、25、31）

路線：城巴 9、792M

適用對象：4至11歲小童（在成人陪同下毋須繳付任何車資）

不知道西貢及石澳有甚麼好去處？不妨參考以下建議。

石澳好去處｜朝聖《喜劇之王》取景地

石澳作為港島的後花園，一直吸引不少電影在此取景。周星馳經典作品《喜劇之王》亦有在石澳取景。家長可帶小朋友到訪著名情人橋及石澳後灘等，創造溫馨親子時光之餘，更能重溫當年睇戲回憶。