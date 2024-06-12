堅信號新推「爆Seed麻辣肺片拌麵」寓意考試順利！食套餐送限量版毛筆

6月是考試季，7月更是DSE放榜大日子。為了陪伴考生及支持一眾等待放榜的DSE考生，堅信號推出神界最強聯乘套餐，召喚專管學運、仕途的文昌帝君推出「爆Seed麻辣肺片拌麵」。主角用上惹味香麻夫妻肺片，配上爽彈涼拌麵條，頂層鋪滿爆多芫茜，更灑上適量唐芹及蔥花。考生們及芫茜控一定要試試，即睇內文詳情！

堅信號向來喜歡搞搞新意思，今次更出奇制勝，推出神界最強聯乘，召喚文昌帝君，推出有意頭考試順利套餐，於考試季及即將放榜的月份，用惹味拌麵陪伴考生，同時庇佑各人仕途陞遷順利！

堅信號推出神界最強聯乘套餐，召喚專管學運、仕途的文昌帝君推出「爆Seed麻辣肺片拌麵」。主角用上惹味香麻夫妻肺片，配上爽彈涼拌麵條，香麻惹味，慾罷不能！「肺片肺片」燴而不廢，丈妻肺片是多種牛部分切片，加上香麻醬汁燴製而成，成為經典惹味菜式。

參拜文昌帝君以庇佑學運及仕途陞遷，通常會帶上意頭之物包括蔥、芹菜及毛筆等。是次神界聯乘，將祈求用品改成拌麵配料。拌麵配料配上爆多芫茜，「爆茜」取其近音「爆 Seed」祈求考生考試爆 seed，爆發潛能。召喚祈求爆 Seed 之人之外，更召喚芫茜控前來堅信號品嚐此道新拌麵；除芫茜外，更灑上適量唐芹及蔥花，喻意勤力又聰明，得到庇佑！