堅信號 x 天仁茗茶 推「見字食茶」系列 $22起食人蔘烏龍雞脾肉小籠包 限定豆漿豆花四季烏龍奶茶

人氣上海生煎包品牌堅信號近日首次聯乘台灣天仁茗茶，推出「見字食茶 Yum Cha」系列，以茶入饌，創作出多款創新美食及茶飲，包括人蔘烏龍雞脾肉小籠包、櫻花蝦蟹籽大蝦香片茶湯飯、豆漿豆花四季烏龍奶茶、豆漿四季烏龍奶茶等，分別於全線堅信號及天仁茗茶一田分店登場，喜歡嚐鮮的朋友一於去試下！

堅信號 x 天仁茗茶 「見字食茶」系列

堅信號採天仁茗茶上等茶葉入饌，推出三款聯乘產品，人蔘烏龍雞脾肉小籠包($42/4 個 ; $22/2 個)，特選鮮甜肉嫩雞脾肉及少量人蔘作內餡，即叫即蒸，茶香完美搭配人參回甘，入口滿滿鮮甜蔘雞湯汁！而櫻花蝦蟹籽大蝦香片茶湯飯($62)及櫻花蝦磯燒鮑魚香片茶湯飯($68)均以天仁茗茶的香片作基底，並加入昆布製成茶湯，加入大蝦或磯燒鮑魚，配以蟹籽、櫻花蝦、蟹柳絲、蛋絲及嗚門卷作配料點綴，用料非常豐富，整體清香解膩。

如果想一次過品嚐多款新品，則可試「見字食茶套餐」($98)，套餐包括櫻花蝦蟹籽大蝦香片茶湯飯、人蔘烏龍雞脾肉小籠包 (2 個)及豆漿豆花四季烏龍奶茶。凡於天仁茗茶一田分店購買任何聯乘茶飲即送一張堅信號指定小籠包半價優惠卡；而於堅信號分店惠顧任何聯乘產品即送一張天仁茗茶 9 折優惠卡，數量有限，先到先得，送完即止。