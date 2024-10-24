堅守香港製造 馬百良葯廠 世代傳承逾200載 馬不停蹄守護大眾健康｜至尊安宮牛黃丸品牌｜真．生活至尊品牌大獎2024

作為逾200年的中成藥世家，馬百良葯廠時至今日，即便已傳至第五代後人管理，仍然不忘「做藥救人」初心，一直相信健康體魄是優質生活的基石，多年來堅持於香港自設廠房生產中成藥，務求做好品質、做好本分。而憑藉這份堅持，馬百良已成為港人家喻戶曉的中成藥品牌。堅守祖訓、積極於傳統中求變，令馬百良得以世代傳承，其王牌產品「馬百良安宮牛黃丸」更連續3年獲選為「至尊安宮牛黃丸品牌」。

對於「中藥」、「中成藥」，不少年輕一輩或會認為「老套」。而馬百良的願景正是希望將傳統中醫藥轉化為現代中醫藥，結合中醫藥的智慧和現代科學，提供更有效的治療和保健方法。為了使中醫藥更年輕化，讓新一代能夠更容易接受和受益於這個古老的科學智慧，馬百良積極擴展與本地不同大學的研究專案。於2018年，「馬百良安宮牛黃丸」就獲本地大學研究指出，對提前處理腦缺血損傷起保護作用，能減少神經功能缺損評分及梗塞面積，絕對是中醫藥現代化發展的一大里程。

全球搜羅天然食材 積極研發更多保健食品

除了積極推動中成藥發展外，馬百良近年更從全球各地搜羅最優良的天然食材，糅合馬百良逾200年的中醫藥熬製經驗，加上現代化的高效技術，研發更多保健食品迎合市場需求。

舉例，馬百良近年就推出了蟲草CS4、破壁靈芝孢子等，配合現代人忙碌生活，同時能夠顧及健康，增強免疫力。而為了讓大眾更方便購買到馬百良的正版正貨產品，馬百良亦設有成熟的官方購物平台，任何時候、任何地方都可以選購馬百良產品。

馬百良多年來馬不停蹄，只為廣大市民提供更多選擇，構建更鞏固的健康保護網，堅守對市民健康的承諾。