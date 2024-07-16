報讀建造業課程 成為知識型技術專才 免學費有津貼 技能學歷雙軌發展

明天正式放榜，除了傳統升學途徑，加入極具發展潛力的建造業亦成為近年畢業生的熱門選擇。隨着時代進步，建築工地環境已大為改善，各種創新建築科技更令行業升級轉型。為培育新力軍，香港建造學院提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），免學費、有津貼，讀書考牌雙軌發展。無論是中三、DSE畢業生或有意轉行人士，都可藉進修轉換事業跑道，把握建造業未來的發展機遇！

為配合建造業數碼化轉型，學院的高等文憑、建造文憑及建造證書課程均已涵蓋建造業創新科技，包括建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）等，以配合業界發展及市場需求。自問熟悉科技的年輕人，便不要錯過這絕佳的發展機會，讀書期間每月可獲發$3,600-$4,800津貼，大大減輕經濟負擔。