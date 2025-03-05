塔斯曼尼亞旅遊局 聯乘Chums+The Overlander 旺角開設期間限定店 打卡即送小禮物

塔斯曼尼亞坐擁天然美景，其原始的國家公園、壯觀的海岸線和獨特的野生動物每年都吸引大量遊客捧場，是不少人的夢想旅遊地點！塔斯曼尼亞旅遊局近日就聯乘户外品牌Chums，以及香港野外旅遊用品連鎖店The Overlander，在旺角開設期間限定店，在現場打卡即可獲得 Chums 日本版貼紙一張，即睇詳情！

現場打卡即送Chums 日本版貼紙 在展區影相打卡嘅朋友仔，在 FB/IG 出 post/story，加上@tasmania 和@theoverlander_hk，向店員展示，即可獲得 Chums 日本版貼紙一張，送完即止。



塔斯曼尼亞旅遊局 x Chums x The Overlander Pop-up Corner

日期：即日至 3 月 31 日時間：上午 11 時 30 分至下午 9 時

地址：旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 12 樓 12-23 室

塔斯曼尼亞 3 大遠足必到景點推介 酒杯灣 酒杯灣是菲欣納國家公園（Freycinet National Park）必到之處，公園佔據了塔斯曼尼亞東海岸菲欣納半島（Freycinet Peninsula）的大部分區域。沿著小徑走到一個小山鞍，找到俯瞰酒杯灣的酒杯灣觀景台（往返 60-90 分鐘，單程 1.3 公里），然後沿著花崗岩坡道走到海灘，欣賞被群山環繞的白沙上。 穿過酒杯灣和哈澤德海灘（Hazards Beach）之間的環形步道，沿著哈澤德山下的海岸完成塔斯曼尼亞的 60 條偉大短途步道之一。如果想挑戰更艱難但更壯觀的視野，可以登上阿莫斯（Mount Amos）的頂峰，是哈澤德山脈中的其中一座山峰。這段步道較短但陡峭，需要一些攀爬，但你將見證一個令你難以忘懷的景色。

酒杯灣

搖籃山 著名的搖聖徒步道（Overland Track）被認為是塔斯曼尼亞和世界上非常有名的多日高山遠足徑，位於聯合國教科文組織世界遺產名錄中的搖籃山-聖佳爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）內。這條 65 公里的六日遠足徑讓人有機會欣賞到搖籃山的尖峭山峰、冰川湖泊和未受破壞的郊野，並可選擇登上塔斯曼尼亞的最高峰——澳薩山（Mount Ossa）。 鴿子湖（Dove Lake）位於搖籃山-聖佳爾湖國家公園內，是一個美麗的冰川湖泊，湖水清澈透明，四周被原始森林和壯觀的山脈環繞。遊客可以在湖邊散步，欣賞湖面上倒映的搖籃山美景，並有機會觀察到當地的野生動物。 旅客可以參加塔斯曼尼亞徒步旅行公司的導覽行，並在沿途唯一的私人住宿中入住，享受精緻的餐飲和優質的塔斯曼尼亞葡萄酒。經驗豐富的遠足人士也可以選擇挑戰越野步道，但這僅建議給準備充足、具備良好體能及了解偏遠高山地區行走的旅者。而且是必須預訂的，每天的限額為 60 位遠足人士。

搖籃山

三角海路線 三角海路線（Three Capes Track）是一個為期多日的遠足體驗，長達 48 公里，位於圖拉卡納 / 塔斯曼半島（Turrakana / Tasman Peninsula）。在這次遠足中，您將會體驗到多樣的自然景觀，從雨林到澳洲最高海崖的邊緣步行。 您可以選擇自行探索這條小徑或參加導覽步道體驗。選擇自行探索的遠足人士可以享受由塔斯曼尼亞公園和野生動物服務管理的舒適環保住宿，提供床墊、暖氣和共享的烹飪設施。 亞瑟港歷史遺址（Port Arthur Historic Site）開始，您將乘坐潘尼戈自然之旅（Pennicott Wilderness Journeys）的船前往步道起點。遠足人士務必要做好充分準備，並攜帶餐食和急救物品等重要的基本的露營用品。三角海路線每日可接待 48 位旅客，而且是必須預訂的，通常需要提前數個月安排。

三角海路線