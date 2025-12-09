塔斯曼尼亞8大夢幻沙灘 最美海岸線/滑浪必到熱點/當地游水勝地

塔斯曼尼亞正式踏入夏季，是時候親身擁抱當地美麗的海岸線！在世界級海灘感受海風與陽光。以下精選8大塔斯曼尼亞海灘推介，帶大家由東岸走到西北部，從南部一路延伸至離島，細味這座島嶼獨一無二的海岸風光！

東岸｜酒杯灣 菲欣納國家公園的經典代表 位於菲欣納國家公園(Freycinet National Park)的酒杯灣(Wineglass Bay)，是塔斯曼尼亞最具代表性的標誌景點之一。新月形白沙灘、碧藍見底的海水，搭配觀景台俯瞰整個海灣的壯麗景色，無論遠足、攝影取景，還是靜心賞景，都能帶來難忘回憶。清晨登頂觀日出，隨後沙灘漫步或下海暢泳，是完整體驗海灣魅力的最佳方式。

東岸｜春天海灘 靜賞瑪麗亞島的療癒海景 春天海灘(Spring Beach)以開闊視野著稱，遊人可遠眺對岸的瑪麗亞島(Maria Island)，享受遠離塵囂的寧靜時光。這裡非常適合自駕行程中的半天休憩，沿海漫步、野餐賞海，感受輕鬆悠閒的節奏。

西岸 / 西北部｜姐妹海灘 感受岩石角國家公園寧靜氛圍 姐妹海灘(Sisters Beach)隱身於岩石角國家公園(Rocky Cape National Park)之內，是一個令人心情沉澱的小海灣。柔和的海浪、原始植被以及周邊簡單的步道，讓旅客可以放慢腳步，聆聽海浪聲與鳥鳴，重新連結大自然。這裡特別適合喜歡低調、不愛人潮的旅客，尋找屬於自己的海邊角落。

西岸 / 西北部｜瑪莎拉維尼亞海灘 享受滑浪之旅 位於偏遠海域的瑪莎拉維尼亞海灘(Martha Lavinia)以強勁浪勢聞名，南極海的巨浪在此與巴斯海峽(Bass Strait)交匯，形成極具張力的海面景象。這裡是熱愛挑戰與追求刺激的旅客必到之地，尤其深受經驗豐富的滑浪愛好者青睞。

北部｜長褲角 費蓮達山脈的夢幻游泳勝地 長褲角(Trousers Point)位於費蓮達山脈(Flinders Island)的斯切萊茨基國家公園(Strzelecki National Park)之內，是當地最受歡迎的游泳與戲水地點。清澈透明的海水、奇特岩石與遠處山脈相映成趣，形成極具層次的景觀。這裡非常適合喜歡拍照、浮潛或單純享受海水觸感的旅客，是探索離島風光時不可錯過的一站。

北部｜碧綠港 隱世小海灣群 碧綠港(Bridport)是一個充滿驚喜的沿海小鎮，沿岸分布著無數大小不一的海灣與小角落，在這個隱世秘密基地中，旅客可以沿著海岸線徒步，隨心停留於喜歡的灣角，享受屬於自己的專屬海景，也非常適合安排自駕一日遊，把「探索」變成旅程主題。

南部｜冒險灣 海岸家庭熱點 冒險灣(Adventure Bay)坐落於布尼島(Bruny Island)，是同時滿足「動與靜」的迷人海灣。旅客可以參與各式海上與戶外活動，例如海岸遊船、觀海豚與海鳥；亦可邊欣賞海灘景致散散步、野餐與靜坐看海，在冒險與休閒之間找到完美平衡。

南部｜福特斯克灣 塔斯曼半島上的避風港灣 福特斯克灣(Fortescue Bay)位於塔斯曼半島（Tasman Peninsula），相較其他開闊海灘，這裡的海灣較為內縮，海面相對平靜，是家庭客與熱愛大自然的旅客理想選擇。除了沙灘活動外，附近亦有多條遠足路線，可欣賞壯麗峭壁與沿海風光，是結合國家公園與海灘體驗的理想一站。