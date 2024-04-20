塞班島旅遊｜夢幻級度假天堂！ 盤點塞班島4大必玩樂體驗 傳統火舞表演/魔鬼魚全接觸

塞班島旅遊｜夢幻級度假天堂！ 盤點塞班島4大必玩玩樂體驗 傳統火舞表演/魔鬼魚全接觸

想隨時隨心來個旅行散心，享受陽光與海灘嗎？素有「夢幻級度假天堂」美譽的塞班島定必是大家旅遊嘆世界的首選！塞班島四季和暖、風光明媚，不單有深厚的歷史文化及目不暇給的美景，遊客更可暢玩一系列海陸空活動。以下為大家整理塞班島4大必玩樂體驗，準備去的你一定要收藏！

塞班島位處西太平洋的塞班島，為美屬北馬里亞納群島聯邦的首府，面積約為121.7平方公里，乃群島內14座熱帶島嶼之中最大。除塞班島外，鄰近的天寧島和羅塔島亦是北馬里亞納群島的代表島嶼。群島總人口約有5萬多人，蘊含豐富的查莫洛族及卡若蘭族的原住民文化。

塞班島

當地擁有全球最穩定氣溫的健力士世界紀錄，年平均氣溫為攝氏29℃，氣候四季和暖。島嶼周邊海洋生態豐富，海水透藍澄澈，沙灘純白幼滑，島上充滿16至19世紀歷史遺跡，同時豪華度假酒店林立，毗鄰的天寧島及羅塔島亦保留豐富自然奇景及歷史遺跡，適合一併跳島旅遊，是不少人心中的夢幻級度假天堂。 塞班島亦是全球潛水愛好者公認的潛水天堂，除因海水能見度極佳，周圍散佈珊瑚礁、巨穴及深海斷崖等，當中藍洞的淺藍色耶穌光絢麗奇景，更使其成為世界上極佳洞穴潛水點的其中之一。

暢玩海陸空活動 探索日夜秘景 想獨享二人世界的情侶可於「情人島」之稱的軍艦島暢玩浮潛及滑翔傘等水上活動，或於滿佈濃綠植物的島中央及圍繞四周的白沙灘上漫步；又或到塞班島北岸，在許多鳥類棲息的鳥島之襯托下遠觀日出，於塞班島最高點塔波查山俯瞰塞班全島景致，及躺在萬歲崖上細看星空，共享浪漫時光！ 喜歡新鮮體驗的朋友則可租借開蓬跑車環島一周，駕駛ATV山地越野車穿越叢林享受自駕狂野，又或體驗自駕小型飛機從高空俯瞰大地！

高爾夫球發燒友更萬勿錯過塞班的世界級高爾夫球場，親嘗在懸崖邊向大海開球的非一般揮桿體驗。勞勞貝高爾夫度假村是其中一個好選擇，內有兩個標準的18洞高爾夫球場，其中東區球場景色優美，尤其是沿著勞勞海灘懸崖海岸線的第六洞，如果運氣好，還能看見在海邊的大海龜！

情侶好友親子玩樂遊 星級酒店多元化服務 島上雲集多間國際品牌星級度假酒店，當中IHG集團旗下的塞班皇冠假日度假酒店更坐擁無邊際海景及私人沙灘，提供特色餐飲美饌，以及小朋友必愛的魔鬼魚接觸體驗、兒童遊戲室及兒童泳池等親子設施及活動，不論情侶或親子旅遊，均能享受一站式體貼服務。 酒店亦設有不同當地特色文化活動，其中Ataari晚宴表演揉合特色傳統舞蹈及火焰表演，配合本土及國際美食自助餐，感受與別不同的視聽及味覺盛宴！喜歡購物的你更可到The ARC、DFS Galleria Saipan入手時尚精品，或到I Love Saipan 購買當地特色手信，親身感受塞班島的魅力！