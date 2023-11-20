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生活
2023-11-20 12:50:00

增肌飲食｜瘦人增肌無難度！少食多餐/多吸收優質蛋白質/攝入>消耗等6大原則

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增肌飲食｜瘦人增肌無難度！少食多餐/多吸收優質蛋白質/攝入>消耗等6大原則（am730）

增肌飲食｜瘦人增肌無難度！少食多餐/多吸收優質蛋白質/攝入>消耗等6大原則（am730）

最近越來越多人有到健身房健身增肌的習慣，但對於一些身體纖瘦的人來說，增加肌肉實屬困難之事。以下就為大家盤點增重增肌6大原則，瘦人增肌亦無難度！

增肌飲食｜注意優質蛋白質吸收

如果想有效地增加身體肌肉，蛋白質的吸收便特別重要，當中更需要特別注意優質蛋白質的吸收。蛋白質屬構成肌肉的主要元素，日常飲食若進食太少蛋白質，例如肉類、魚類、豆類等，即使在進行更多的肌肉訓練亦無法幫助身體進行修復，所以進行飲食管理的時候須特別注重。

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增肌飲食｜注意優質蛋白質吸收

如果想有效地增加身體肌肉，蛋白質的吸收便特別重要，當中更需要特別注意優質蛋白質的吸收。蛋白質屬構成肌肉的主要元素，日常飲食若進食太少蛋白質，例如肉類、魚類、豆類等，即使在進行更多的肌肉訓練亦無法幫助身體進行修復，所以進行飲食管理的時候須特別注重。

雞胸肉和蝦肉都含有優質蛋白質。 可以將雞蛋當作加餐的小食食用。 若有需要也可飲用蛋白質飲品幫助吸收。

增肌飲食｜攝入>消耗 

在增肌期間，每天便需要有熱量盈餘，即飲食攝取需要被熱量消耗更大，每天的飲食攝入熱量應該是基礎代謝及運動消耗的1.1倍至1.5 倍，這樣才有效地增加肌肉的同時亦不會有多餘的脂肪，當有多出來的熱量，身體的肌肉合成便會大於分解，肌肉才能有效地地生長。

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攝入的時候需要進行熱量計算。 攝入更多熱量的同時亦須注意蛋白質的吸收。 擔心吃得不多的話，也可以以果汁等液體增加熱量。

增肌飲食｜少食多餐 

有些人在增肌期間雖然想多吃食物，以吸收更多熱量，但卻因身體習慣或質素而無法進行，因此少吃多餐便適合胃口不大的人士在增肌的時候使用，將平常的一日3餐分成一日5餐或更多餐來食用，盡量選擇容易消化的食品，讓身體可以吸收更多熱量幫助增肌。

加餐的時候亦需注意蛋白質吸收。 上班族可以準備多個餐盒分成多餐食用。 如果每餐吃得不多，便以少吃多餐的方式幫助增肌。

增肌方法｜力量訓練>有氧運動

比起進行幫助減肥的有氧運動，力量訓練更有效地幫助快速增加肌肉，例如深蹲、臥推等重複進行的動作就可以調節身體，養成更多的肌肉。如果有到健身房健身的習慣，則需要注意健身儀器的重量需要按時間逐漸增加，若重複使用單一重量，後續的增肌便會變得困難。而太多的有氧運動反而會讓肌肉流失，因此在增肌期間適當進行即可。

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力量訓練比起有氧運動更加有效增肌。 需要留意舉重的重量不可單一。 每天運動後拍下照片可以看出肌肉的變化。

增肌飲食｜調整飲食習慣

進行飲食管理的時候，除了需要注意熱量及多吸收蛋白質，調整個人的飲食習慣亦特別重要，首先是注意飲食順序，應該先吃熱量高及體積小的食物，而蔬菜及湯類則放在後面，以免身體在吃低熱量的食物時已有飽腹感，妨礙蛋白質的吸收。而另一樣需要注意的飲食習慣便是需要細嚼慢嚥，特別對於瘦人來說，無法長肉的原因大部份是因為腸胃或消化不好，而細嚼慢嚥則可以幫助身體更好地吸收食物，對腸胃亦造成更少負擔，從而幫助增肌。

應先吃肉類及澱粉類，之後才吃蔬菜。 將食物切小食用有助細嚼慢嚥。 飲用蔬果汁亦可以幫助吸收。

增肌方法｜充足睡眠

如果想要身體正常運作，便需要有充足的睡眠令身體器官得到充分休息，以幫助身體正常地進行營養轉化、肌肉生長。而增加肌肉亦並非在進行運動訓練當下立刻增加，而是需要在訓練後進行休息，讓身體可以進行肌肉合成，因每天最少需睡足8小時才可幫助成功增肌，讓身體有更充足的恢復時間。

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充足的睡眠及休息有助肌肉生長。 建議最少睡足8小時。 舒適的睡衣有助提升睡眠質素。
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