增肥方法｜亂食=無效增肥！盤點4款高效增肥食物+ 4款無效食物

增肥最忌「病急亂投醫」，胡亂進食反而會降低增肥效果，甚至有機會影響健康！以下就盤點4款高效增肥食物及4款無效食物，吃得多不如吃得對！

增肥食物｜米飯 碳水化合物屬身體最重要的能量來源，若想有效增肥，除了進食足夠的蛋白質外，還需為身體提供適當的優質的碳水化合物，而米飯不但可加速蛋白質合成反應，還有效控制胰島素及幫助糖原進入肌肉，從而達到增重的效果。

增肥食物｜番薯 不少人都會把番薯當作減肥食物，但其實番薯屬複合碳水化合物的一種，不但含有充足的澱粉質幫助增重，還對脾胃造成較少的負擔，建議可以在早餐或運動後，當作加餐的食物之一進食。 增肥食物｜堅果 如果想有效增肥便要適當加餐及增加食量，腰果、杏仁、開心果等堅果含有豐富的優質脂肪，有效為身體提供能量，特別適合作為加餐食物食用，或是直接將堅果入膳，幫助增加增重效果。

增肥食物｜五穀雜糧 增肥的成效與脾胃健康息息相關，當脾胃健康時，身體才可有效地吸收食物的營養，從而達到增肥的效果，而燕麥、薏仁、小米、黑豆等五穀雜糧便具有強健脾胃的作用，不但可以滋潤腸胃，還可以保護胃黏膜，讓身體可以健康地吸收營養。不過因為五穀雜糧屬原型食物，比起精製澱粉較為粗糙，建議最好與精製澱粉一起食用，例如製成小米粥、燕麥粥、黑豆飯等。

無效食物｜油炸食物 不少人誤以為只要多吃煎炸油膩食物便可以達到增肥效果，但實際上油炸食物對腸胃的刺激較強，而瘦削的人士脾胃多數比較虛弱，令油炸食物只會增加脾胃負擔，影響營養吸收，從而無法達到增重效果。 無效食物｜海鮮 增肥人士需注重蛋白質的吸收，所以不少人會選擇海鮮作為增肥食物，但其實海鮮大多屬寒涼食物，進食過多會對本來就虛弱的脾胃造成負擔，反而有機會引起屙嘔肚痛、食慾不振等腸胃不適。