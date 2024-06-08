增肥方法｜天生瘦底難食肥？！整理5個健康增肥貼士 增肥奶粉/湯水≠個個有用！

減肥屬不少人的「終生大事」，但增肥其實同樣屬「天生瘦底」的人生課題，由於較難長胖的體質容易給人虛弱、不健康的形象，以下就為「天生瘦底」人士整理5個日常健康增肥的貼士，改善難以增重的體質。

如果想成功增肥，便需要增加食量，但比起每餐多吃，更推薦以少吃多餐的形式攝取更多的熱量，不但可以增加食物總量，還有助減輕消化壓力，從而健康地滿足更多營養攝入的需求。建議可以將每日3餐改為5餐，而每餐間隔亦應在3小時以內，以保持足夠多的熱量及維持較高血糖水平，促進合成代謝以助增肥。

不少人在增肥同時亦會保持運動習慣，而增重的最大原則為攝取的熱量大於消耗，因此若多做跑步、游泳、跳繩等有氧運動反而會影響增肥效果，建議需減少有氧運動，改以通過推舉啞鈴、俯臥撐你等力量訓練來幫助增加肌肉。

增加體重必然會需要吸收脂肪，但脂肪亦有分為多種，若要健康增肥便需以吸收優質脂肪為主，優質脂肪不但有效促進肌肉生長與修復，還有助維持內分泌平衡，甚至為身體提供能量及提高免疫力，讓身體可以健康的方式增肥，而優質脂肪一般可從牛油果、堅果、椰子油等食材中攝取。

健康增肥｜補充充足蛋白質

相較於單純以增加脂肪的方式來增肥，增加肌肉更為健康，而蛋白質屬增加肌肉必需的營養，補充充足的蛋白質可有效讓肌肉纖維在運動後變得更加飽滿，從而有效增重增肌。

而正常每日的蛋白質攝取量為每公斤體重：1g蛋白質，例如以一名體重60kg的成年人為例，一天所需的蛋白質含量為60g，增肥者必需進食超過正常攝取量才更有效增肥，建議日常可從雞蛋、雞肉等食材中攝取。市面上亦有不少增肥奶粉標榜高蛋白質，有需要可以配搭食用，但建議最好還是以攝取原型食物為主。