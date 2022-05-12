增肥｜食極唔肥有原因？！盤點5大原因+ 5個增肥方法 回復正常體態

雖然減肥屬於不少人的終身大事，但是對於一些「食極唔肥」的人來說，增肥才是他們的日常。以下就讓大家了解5大「食極唔肥」原因及5個增肥方法，讓身體回復正常體魄，精神地渡過每一天！

增肥｜「食極唔肥」原因 1. 遺傳 遺傳屬於影響身體質素最常見的原因之一，如果家人亦有「食極唔肥」的煩惱，那麼吃不胖的問題便是源於家族遺傳，需要花更多時間去調理。 2. 脾胃虛弱 脾胃將攝入身體的食物運化成細微分子，以幫助身體吸收，因此若有脾胃虛弱、腸胃功能問題，身體的營養吸收率亦會變差，導致「食極唔肥」。

3. 睡眠不足 睡眠時間即身體器官休息的時間，而睡眠不足會導致腸胃等器官無法得到充分的休息，使腸胃的消化功能無法正常運作，加上睡不着所造成的亢奮狀態亦會令身體的熱量流失，因而加劇「食極唔肥」的問題。 4. 疾病 患有糖尿病或甲狀腺相關疾病的人士，一般都會有身體代謝功能加快的情況出現，即使吃得再多都會因代謝而令身體變得逐漸消瘦。 5. 飲食習慣 不少人都有飲食上的壞習慣，例如三餐不定時、不吃早餐、飲食不均衡等都會導致身體營養不均。

增肥｜盤點5大增肥方法 增肥方法｜飲食調整 若想成功增肥的話，飲食調整便是最基本的要求，比起盲目地進食，進行規律的飲食計劃更有效。每餐最基本要含有含豐富澱粉質的食品，例如米飯、面食等作主食食用，同時需多吃蛋白質高的食物，例如雞肉、豬肉、魚肉等，建議適當地多吃脂肪較高的部位。而烹飪方式則以蒸、煮等易於消化的爲主，以免對脾胃造成太大的負擔。

增肥方法｜調理脾胃 當脾胃功能健康時，身體對於食物的消化吸收及營養的轉化便會運行得更好，讓食物可以有效地轉換成營養，達到增肥的目的。而調理脾胃可以食療的方式改善，例如四神湯等健脾開胃的湯水，可以有效改善食慾不振，適合脾胃虛弱及體型消瘦的人群飲用。

增肥方法｜規劃飲食時間 不少人「食極唔肥」的人士都視進食作為生存要素的一種，因此不到特別肚餓的時候也不會進食，所以最先要改善的便是心態，規劃每天的飲食時間，不要等到肚餓才進食。而除了依靠基本的飲食調整外，每天多吃一些健康的增肥零食對增肥都有一定的作用，例如堅果、杏仁、栗子、花生、腰果、核桃等，建議在餐與餐之間多進食，不但可以補充營養，而且可以增加熱量，令增肥的效果增加。

增肥方法｜充足睡眠 如果想要身體正常運作，便需要有充足的睡眠令身體器官得到充分休息，以幫助身體正常地進行營養轉化、肌肉生長，所以每天最少需睡足8小時才可幫助成功增肥。