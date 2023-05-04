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生活
2023-05-04 20:15:00

壽司芳 主廚Hiroki全新時令春季菜式　進軍內地開設首間分店

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壽司芳 主廚Hiroki全新時令春季菜式

壽司芳 主廚Hiroki全新時令春季菜式

壽司芳主理人兼主廚Hiroki先生，其創意壽司與他的髮色一樣，令人充滿驚喜，最近回歸香港店，隨即推出創意無窮注入春季時令發辦，以創意料理令一眾粉絲帶來煥然一新的春日餐飲體驗。Hiroki布壽司芳首間國內分店，將於今個夏季深圳開幕，分店邀得曾日本東京新宿的Kohaku(虎白)，以及西麻布的すし天工作的女廚師康韵出任副主廚。

壽司芳│時令小肌魚黃身壽司   蛋黃配吞拿魚BB刺身

Hiroki親自設計的19道菜春季大廚發辦，展現了日本人對季節時令的重視，正值春季，主廚以時令的食材入饌，不時不食。全新菜式保留江戶前風格，並注入現代歐洲烹調技巧，驚喜滿載新menu以小肌魚黃身壽司揭開序幕，來自佐賀的小肌，以傳統方法用醋醃漬，再配上長芋和醋蛋黃醬，代替了傳統壽司飯的做法，清新的口感加上裝飾食用花，絕對是IG打卡首選。來自冰見港的吞拿魚BB刺身，配上自家醃漬蛋黃醬油，濃厚的蛋黃香氣，為嫩滑的吞拿魚BB刺身增添細膩口感。

赤貝木棉豆腐，新鮮活赤貝配以木棉豆腐，加上春天的山菜和青新的青瓜啫喱，春天感滿載的一道酒餚。另一道鮟鱇魚肝配竹天婦羅，用傳統的煮法的北海道鮟鱇魚肝，配以當季的竹筍天婦羅加上調配好的白味噌醬和炸牛蒡，為綿綿的鮟鱇魚肝增加了一種香脆口感。           

主廚Hiroki親自設計的19道菜春季大廚發辦，每位$3,480

Sushiyoshi 壽司芳│尖沙咀金馬倫道8號The Otto酒店1樓│2657 0280

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