壽司郎一月期間限定新品 15款2026年第一彈美食/初登蟹祭同步登場 忌廉芝士甲羅燒/生松葉蟹腳

壽司郎一月期間限定新品強勢登場，以鮮味開啟新一年！1月6日起2026第一彈與初登蟹祭系列美食同步現身全線分店。首推15款堂食美食及外賣盛合，帶來雙重至鮮的滋味享受！神祕的2026第二彈新品，亦將於月中接力登陸全線，即睇詳情！

2026 第一彈賀新年 初登蟹祭同步登場 壽司郎嚴選多款頂級食材，精心推出多達15款期間限定商品，其中包括多款首次登場的全新美食。限定商品將於2026年1月6日起，在壽司郎全線分店正式販售，為新一年帶來美味開端，數量有限，售完即止。

香港壽司郎呈獻一月期間限定

2026 第一彈 必試包括頂級奢華的「A5黑毛和牛西冷」，肉質細膩多汁；創意滿分的「章魚燒烏冬」，以大阪經典名物為靈感，帶來創新口感；外脆內嫩的「唔辣嘅香酥炸雞」，肉質香嫩多汁，大人小孩都愛不釋手；以及冬日暖心甜品「白玉紅豆湯」，綿密溫潤、甜而不膩，為新一年帶來多重驚喜美味！除了1月6日登場的「第一彈」，一月中旬更將推出「第二彈」驚喜新品！

2026 第一彈賀新年 初登蟹祭同步登場 壽司郎嚴選多款頂級食材，精心推出多達15款期間限定商品，其中包括多款首次登場的全新美食。限定商品將於2026年1月6日起，在壽司郎全線分店正式販售，為新一年帶來美味開端，數量有限，售完即止。 2026 第一彈 必試包括頂級奢華的「A5黑毛和牛西冷」，肉質細膩多汁；創意滿分的「章魚燒烏冬」，以大阪經典名物為靈感，帶來創新口感；外脆內嫩的「唔辣嘅香酥炸雞」，肉質香嫩多汁，大人小孩都愛不釋手；以及冬日暖心甜品「白玉紅豆湯」，綿密溫潤、甜而不膩，為新一年帶來多重驚喜美味！除了1月6日登場的「第一彈」，一月中旬更將推出「第二彈」驚喜新品！

初登蟹祭 另外，各位蟹迷絕對不能錯過「初登蟹祭」，推出一系列極致「蟹」鮮限定商品，包括香濃誘人的新品「忌廉芝士甲羅燒」、鮮甜度爆表「生松葉蟹腳」、一口大滿足的特盛紅楚蟹腳及CP值極高的「特盛紅楚蟹海苔包」等，款款都令人驚喜，保證能盡情享受震撼味蕾的「蟹」鮮珍味。

期間限定外賣自取盛合 除了一系列豐富堂食美食，壽司郎亦同步推出期間限定外賣自取盛合6貫，包括生松葉蟹腳、A5黑毛和牛西冷、江戶前風醬油漬吞拿魚、綿綿煮穴子、軟煮八爪魚、松葉蟹軍艦配香箱蟹，款款口感鮮味，在家中都能盡享極上壽司盛宴！1月6日起於全線分店販售(黃埔時尚坊店除外)，期間限定，售完即止。