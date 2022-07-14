壽司郎居酒屋杉玉｜網上預約系統正式開通 8月3日灣仔開業 人氣食品率先睇！

深受香港人歡迎的壽司郎，早前宣布將會開設「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」，近日終於落實各項細節，而且更宣布網上訂座系統會於7月14日率先開通，壽司郎fans如果想一嚐新店滋味的話記得提早預約訂座了！
香港壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies宣布，旗下「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」首次衝出日本登陸香港，並選址灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖。試業日期為8月3日(星期三)，試業期間只提供晚市(15:00至21:30)；8月10日(星期三)則會正式開幕，營業時間為11:00至23:00，用餐時間不多於100分鐘。
壽司郎｜全球首間海外居酒屋落戶灣仔區 玩味體驗顛覆對居酒屋的認知
登陸香港灣仔區的壽司郎居酒屋「杉玉」，是全球首間海外分店，以大眾化價錢為顧客提供充滿創意的居酒屋料理、玩味無限的餐飲氛圍，希望能成為適合不同受眾的相聚地點，不論是男士們的暮後小酌、年輕情侶抑或甜蜜夫妻的約會、閨蜜的假日相聚及家庭聚會等，為大家帶來不同驚喜。
「杉玉」取名源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成均會於店門前的屋簷下掛上以新鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體 - 杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。
「杉玉」以此傳統文化為名，喻意為顧客帶來各式各樣的日本清酒及日本料理。此外，餐廳在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上，改以明亮燈飾及充滿活力，同時具有當地特色的插畫設計作佈置；在料理方面，亦融入了不少驚喜口味，期望為客人帶來前所未有的多重全新感官體驗。
必試日式玩味料理
作為壽司郎所開設的居酒屋，客人除了可以品嚐種類多樣、新鮮美味的傳統壽司之外，更可以嚐到賣相極具趣味性和美味滿分的驚喜玩味「極壽司」，包括乾杯三文魚($38)、渾身是膽三文魚子軍艦($58)、魚子醬壽司($38)、乾杯灸燒鰈魚鰭邊($30)等等，賣相豐盛。
杉玉人氣Top 3餐飲
如果初次光臨覺得眼花撩亂，「杉玉」更率先為大家特別推介日本當地的人氣Top 3餐飲，助大家準備「必點清單」，全都非常吸引！一品料理方面，最受歡迎的頭三位分別為稱霸四海刺身盛($76)、超滿足天婦羅盛盒($38)和杉玉薯仔沙律($48)。而日本酒價錢更相宜，最平$28就有交易，分別以杉玉 純米($28起)、紀土 純米($28起)及獺祭 純米大吟醸45($48起)最有人氣，一眾酒鬼絕對不容錯過！
杉玉網上預約系統正式開通
「杉玉」有三種入座方式，「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」。為了讓大家能於開張期間更方便光顧「杉玉」，店家決定提早於7月14日開通網上預約系統，讓粉絲率先在開幕前預訂座位。
預約連結： https://orderonline.foodcloud.hk/m6001/b0001/tms/zh_tw/reserve/create/001
壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA：
試業日期： 8月3日 (星期三)營業時間：15:00-21:30（LO21:00）(只提供晚市)
正式開幕日期： 8月10日 (星期三)營業時間：11:00-23:00(LO22:30) (提供午市及晚市)
入座方法： 接受「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」
用餐時間： 不多於100分鐘
地址： 香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖