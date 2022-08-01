壽司郎居酒屋杉玉8月3日開業 必食料理率先睇 魚子醬壽司/香港限定「霧鎖玉龍藏仙山」

深受香港人歡迎的壽司郎，早前宣布將會開設「壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA」，近日終於落實各項細節，將於8月3日在灣仔開業！有齊不同款式的日本居酒屋料理，更有眾多日本酒選擇，今次由記者率先帶大家試食！

壽司郎居酒屋｜自製原創配方壽司醋 必食魚子醬壽司 作為主打壽司的居酒屋，「杉玉」在處理壽司飯方面絕對是一絲不苟。「杉玉」以黑醋及意大利香醋調配出原創配方壽可醋，為顆顆米粒增添其之間的粘性，讓口感更粘糯綿軟，製作出層次豐富的壽司飯。除此之外，原創壽司醋飯與油脂豐腆的魚生互相配合，更突出魚生的鮮味，同時平衡魚生的油脂感。 必點壽司包括渾身是膽三文魚子軍艦、魚子醬壽司（圓鰭魚魚子醬）、乾杯三文魚。其中魚子醬壽司外表看起來平平無奇，事實上圓鰭魚子醬下藏有吞拿魚蓉及壽司飯，口感豐富，一盒可以滿足你3個願望！乾杯三文魚為「杉玉」人氣Top 3壽司之一，採用特殊製法，令三文魚肉質變得更細嫩，入口即溶，彷彿可以喝的口感。喜歡吃三文魚的你一定不能錯過！ 即睇必食壽司推薦

壽司郎居酒屋｜玩味十足一品料理 香港限定「霧鎖玉龍藏仙山」 除了壽司之外，餐廳亦提供一系列日式居酒屋美食，更加入不少玩味元素，令顧客可以食住玩！其中「杉玉」特意推出香港限定菜式—霧鎖玉龍藏仙山 ($68)，以香港聞名的點心蒸籠盛載著和風食材。採用原條鮮味肥美海鰻，配上鬆軟多汁的玉子燒。再加上伴碟的山藥泥，讓菜式增添層次感，味道更上一層樓 另外必食杉玉薯仔沙律($48)，擺盤別具心思，模仿著酒商店門前掛著的杉玉球。經典薯仔沙律混合了切碎的甜醋薑，撒上由青海苔粉及烘製過的蝦乾等的粉末，包裹著薯仔沙律球的外層。再包著濃稠的流心蛋，令人垂涎欲滴。 即睇其他料理

壽司郎居酒屋｜逾 20 款日本酒 「品酒序」一次過試 3 款 提到居酒屋，一定少不了日本酒！杉玉搜羅超過20款日本酒，各有不同的風味及香氣。作為壽司居洒屋，特别推薦專為配搭壽司而釀製的「日高見 辛口本釀造 低温熟成」。擁有淡淡麗辛口的酒香，與魚的鮮味搭配得天衣無縫；而喜愛吃刺身的客人，則可一試「手取川大吟釀」。酒體清爽散發出淡麗芳香及清涼感，能帶出食材的原有鮮味。 「杉玉」更特別推出「品酒序」，每月精心挑選3款日本酒，讓客人以一個價錢淺嘗不同口味的日本酒。店內所有日本酒均半合起供應，迎合日本酒愛好者之餘，入門者亦可選擇小量開始接觸日本酒。

杉玉 網上預約系統正式開通 「杉玉」有三種入座方式，「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」。為了讓大家能於開張期間更方便光顧「杉玉」，店家決定提早於7月14日開通網上預約系統，讓粉絲率先在開幕前預訂座位。 預約連結： https://orderonline.foodcloud.hk/m6001/b0001/tms/zh_tw/reserve/create/001 壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA： 試業日期： 8月3日 (星期三)營業時間：15:00-21:30（LO21:00）(只提供晚市) 正式開幕日期： 8月10日 (星期三)營業時間：11:00-23:00(LO22:30) (提供午市及晚市) 入座方法： 接受「線上排隊」、「線上預約」、「Walk-in」 用餐時間： 不多於100分鐘 地址： 香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖