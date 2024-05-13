壽司郎居酒屋｜「杉玉」鰂魚涌店4大開幕優惠 全線分店$1茶碗蒸！$10極上大吞拿魚腩 午市套餐半價！

壽司郎旗下居酒屋餐廳「杉玉」鰂魚涌店下周正式開幕！今次鰂魚涌店是「杉玉」第五間分店，開幕期間同樣有連串驚喜優惠，包括「一蚊雞茶碗蒸」、「$10極上大吞拿魚腩」、「午市套餐半價」以及「消費滿$80送$50優惠券」，下文即睇新店詳情！

「杉玉」鰂魚涌店4大開幕優惠

「杉玉」鰂魚涌店將於下周二（2024年5月21日）開幕，餐廳主打日式居酒屋美食，包括壽司、地道日本料理及清酒，風味十足。今次新店開幕優惠非常吸引，堂食惠顧指定午市套餐之客人，即可以限定優惠價$1追加茶碗蒸乙份，全線分店都適用！另外$10極上大吞拿魚腩亦相當抵食，吞拿魚腩肉質幼嫩肥美，油脂甘香，開幕當日由下午3時起供應。午市套餐半價優惠方面，由2024年5月21日（二）起至2024年5月23日（四），凡於優惠期間到杉玉堂食，即可以半價惠顧午市套餐，而堂食消費滿$80，即送「$50優惠券」。$50優惠券可於下次堂食使用，數量有限，送完即止。



杉玉【鰂魚涌店】

開幕日期：2024年5月21日（二）

地址：香港鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下3-5號舖

營業時間：11:00-23:00

＊午市營業時間為11:00-15:00 (last order：14:30)，用餐時間不多於60分鐘

＊晚市營業時間為15:00-23:00 (last order：22:30)，用餐時間不多於100分鐘

＊營業時間有可能會有所調整，一切以當天實際情況為準，敬請諒解

＊暫時不提供外賣