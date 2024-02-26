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生活
2024-02-26 14:00:00

壽司郎推全新$40下午茶套餐 壽司/天婦羅配烏冬/拉麵 2月29壽星免費送生日甜品拼盤

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壽司郎推全新$40下午茶套餐 壽司/天婦羅配烏冬/拉麵 2月29壽星免費送生日甜品拼盤

壽司郎推全新$40下午茶套餐 壽司/天婦羅配烏冬/拉麵 2月29壽星免費送生日甜品拼盤

壽司郎又推新優惠！由即日起，有全新下午茶套餐優惠，只需要$40就可以吃到壽司配烏冬。另外229日生日的壽星，於指定日子光顧壽司郎更可免費獲贈生日甜品拼盤，即睇詳情！

壽司郎下午茶新Menu  $40食壽司/天婦羅拼盤+麵食

壽司郎於去年推出了下午茶（分店限定），由即日226日（一）起，它們推全新的下午茶菜單，只需要$40就食到！當中包括：

・炙燒壽司盛合 配烏冬

・赤身壽司盛合 配烏冬

・炸蝦天婦羅拼盤 配烏冬

・炙燒壽司盛合 配拉麵

・赤身壽司盛合 配拉麵

・炸蝦天婦羅拼盤 配拉麵

-供應時段：只限星期一至五（公眾假期除外）下午2時～5

-每人只限一份，只限堂食供應

-開賣分店：只限壽司郎 黃埔店、荔枝角店、黃大仙店、樂富店、藍田店、上環店、坑口店、天水圍T Town店、佐敦薈店、寶琳店、荃灣綠楊店、元朗廣場店、銅鑼灣廣場2期店、新蒲崗Mikiki店、尖沙咀加連威老道店、上水匯店、荃灣廣場店、將軍澳廣場店、鰂魚涌店（其他分店不設供應）

壽司郎下午茶新Menu 蔥吞軍艦盛合 炙燒壽司盛合 赤身壽司盛合 下午茶烏冬 下午茶拉麵

229生日壽星限定 免費甜品拼盤優惠

229日生日的朋友，今年終於可以慶祝生日！壽司郎特意準備了「四年一遇恭喜你呀 拼盤」優惠。凡於「229日」出生的客人，可於226日（一）至33日（日）期間，於壽司郎堂食單一收據消費滿$100（以加一後計算），即可『免費』享用「四年一遇恭喜你呀 拼盤」乙份。拼盤包括牛奶味軟雪糕、壽司郎經典布甸、千層蛋糕、黃豆粉抹茶蕨餅。一於帶埋朋友屋企人一齊食啦！

🎂換領步驟：

①請壽星需於入座後的60分鐘用餐時間內，主動透過點餐平板聯繫樓面店員，店員會麻煩您出示身份證以確認出生日期。

②確認後，店員會提供一張「壽星證明卡」，請保留此卡至結賬時交給收銀店員。

③「四年一遇恭喜你呀 拼盤」會隨高速輸送帶送達您的枱號，無需再透過點餐平板下單

④用餐完畢後，請如常向樓面店員進行數碟程序，其後於收銀枱結賬時向收銀店員交還「壽星證明卡」，該餐點費用將會扣除。

-贈送期間：226日（一）～33日（日）

-贈送分店：香港壽司郎全線分店

-請按照帖文「換領步驟」內容，向店員出示身份證確認出生日 保留「壽星證明卡」至結賬時交給收銀店員

-「壽星證明卡」只限於派發當天有效

-需堂食單一收據消費滿$100（加一後）方可免費換領

-數量有限，送完即止

四年一遇恭喜你呀 拼盤 四年一遇恭喜你呀 拼盤
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