壽司郎推「五周年創業祭」 $10赤蝦/$12松烏賊三味 賀奧運金牌日本真鯛限定增量

壽司郎8月限定新Menu！壽司郎期間限定推出「五周年創業祭」，多款人氣商品再度販售！此外，為慶祝港隊於奧運獲取佳績，日本真鯛期間限定由2貫增量至3貫。即睇詳情！
為慶祝登陸香港5周年，壽司郎於期間限定推出「五周年創業祭」，將於8月2日（五）開始販售。白碟優惠最平只需要$8就可以吃到2貫壽司！
赤蝦一貫 7L ($10)
赤蝦一直以來都是壽司郎的人氣食材，口感鮮甜又富有彈性。這次推出白碟優惠，只需要$10就可以品嚐得到！
大切麻油鹽漬目鉢吞拿魚 ($12)
食材經過嚴格篩選後，這次所提供的是色澤鮮豔的目鉢吞拿魚，並以麻油鹽漬調味。充滿著香濃的麻油香氣，加上吞拿魚獨有的鮮味，吞拿魚控必點！
松烏賊三味(素麵・鬚・醬漬鰭) ($12)
一碟就可以品嚐松烏賊的三種食法！素麵可以感受烏賊本身的甜味；鬚則可享受豐富的口感；而醬漬鰭更會越嚼越香！
即睇壽司郎8月限定新Menu
除了堂食用餐外，今個月「五周年創業祭」的各款美味壽司都可以外賣帶回家裡慢慢品嚐！
商品內容：
軟煮鮑魚（1貫）；大切麻油鹽漬目鉢吞拿魚（1貫）；北海道產特大帆立貝（1貫）；炙燒鹽味北海道產特大帆立貝（1貫）；富山縣玻璃蝦軍艦（1貫）
開賣日期：8月2日（五）
開賣分店：全線分店（觀塘店 除外）
價錢：$104（共5貫）
下單方式：電話下單；來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單
慶港隊奧運奪牌 日本真鯛限定增量
港隊於巴黎奧運獲取佳績，江旻憓、張家朗及何詩蓓分別為香港嬴得2金2銅。壽司郎為港隊打氣，由即日8月1日至8月3日，日本真鯛($22)由2貫增量至3貫！