壽司郎推「五周年創業祭」 $10赤蝦/$12松烏賊三味 賀奧運金牌日本真鯛限定增量

壽司郎8月限定新Menu！壽司郎期間限定推出「五周年創業祭」，多款人氣商品再度販售！此外，為慶祝港隊於奧運獲取佳績，日本真鯛期間限定由2貫增量至3貫。即睇詳情！

為慶祝登陸香港5周年，壽司郎於期間限定推出「五周年創業祭」，將於8月2日（五）開始販售。白碟優惠最平只需要$8就可以吃到2貫壽司！

赤蝦一貫 7L ($10)

赤蝦一直以來都是壽司郎的人氣食材，口感鮮甜又富有彈性。這次推出白碟優惠，只需要$10就可以品嚐得到！

大切麻油鹽漬目鉢吞拿魚 ($12)

食材經過嚴格篩選後，這次所提供的是色澤鮮豔的目鉢吞拿魚，並以麻油鹽漬調味。充滿著香濃的麻油香氣，加上吞拿魚獨有的鮮味，吞拿魚控必點！

松烏賊三味 ( 素麵・鬚・醬漬鰭 ) ($12)

一碟就可以品嚐松烏賊的三種食法！素麵可以感受烏賊本身的甜味；鬚則可享受豐富的口感；而醬漬鰭更會越嚼越香！