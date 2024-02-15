壽司郎推2月限定「史上最多三文魚祭」 特盛三文魚/三文魚萩餅 聯乘爆旋陀螺推特別色陀螺

壽司郎又推新Menu！由2月15日起推出「史上最多三文魚祭」，共有25款三文魚商品，包括特盛三文魚、三文魚萩餅等。此外，它們更期間限定聯乘爆旋陀螺，推出特別色陀螺，三文魚及爆旋陀螺fans一定不能錯過！
三文魚向來都是香港人至愛！今次壽司郎於2月15日起，推出「史上最多三文魚祭」，多達25款三文魚商品，分成重量派、炙燒派、配搭派、卷卷派、經典派，讓一眾三文魚控慢慢品嚐！
特別推薦：特盛三文魚｜$39
特盛三文魚為以三文魚疊成的小山丘，嚴選使用三文魚肥美的部份，再鋪滿三文魚子。當你品嚐到入面的時候，會發現內裡充滿三文魚蓉，內內外外全部都是三文魚呀！
特別推薦：炙燒明太子三文魚｜$12
肥美的三文魚配上明太子沙律醬，再一起炙燒。三文魚油加上熔化了的明太子沙律醬，簡直是三文魚壽司中極致配搭！
特別推薦：三文魚萩餅｜$12
這款為進化了的三文魚壽司：將三文魚蓉跟新香結合再包壽司飯，弄成萩餅的形狀。品嚐的時候，口入面充滿三文魚脂肪的美味和有趣的口感，絕對要試試這款創新壽司！
即睇其他商品！
發售日期：2月15日（四）
壽司郎全線分店有售（南昌V walk店 除外）
期間限定商品數量有限，售完即止
此外壽司郎首次與爆旋陀螺聯乘，大家可以邊吃壽司邊玩爆旋陀螺！
由2月14日（三）起，除了可以用印花兌換【壽司郎限定色陀螺】及【陀螺盤】外，於壽司郎購買【BX-17 對戰入門套裝】，更可獲得「A超人氣盛合」1人前乙份，以一樣價格又食又玩！如消費滿$400及有兩個12點印花即可兌換兩個，以此類推。禮品數量有限，換完即止。
活動內容詳情：
①BXA-01 翔龍神劍 3-60F (壽司郎限定色)
堂食單一消費淨額每滿$200* + 12點印花即可兌換乙個
②極限陀螺盤(特別色) (*黃埔店及屯門市廣場店除外)
堂食單一消費淨額每滿$200* + 12點印花即可兌換乙個
③BX-17 對戰入門套裝
以$369即可獲得壽司郎外賣自取商品「A超人氣盛合」1人前乙份（價值$88）及 BX-17 對戰入門套裝乙個
活動期間：2月14日（三）至換完即止
*即扣除每張收據折扣後、使用優惠券後或信用卡折扣後之實際付款金額