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生活
2024-02-15 11:30:00

壽司郎推2月限定「史上最多三文魚祭」 特盛三文魚/三文魚萩餅 聯乘爆旋陀螺推特別色陀螺

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壽司郎推2月限定「史上最多三文魚祭」 特盛三文魚/三文魚萩餅 聯乘爆旋陀螺推特別色陀螺

壽司郎推2月限定「史上最多三文魚祭」 特盛三文魚/三文魚萩餅 聯乘爆旋陀螺推特別色陀螺

壽司郎又推新Menu！由215日起推出「史上最多三文魚祭」，共有25款三文魚商品，包括特盛三文魚、三文魚萩餅等。此外，它們更期間限定聯乘爆旋陀螺，推出特別色陀螺，三文魚及爆旋陀螺fans一定不能錯過！

三文魚向來都是香港人至愛！今次壽司郎於215日起，推出「史上最多三文魚祭」，多達25款三文魚商品，分成重量派、炙燒派、配搭派、卷卷派、經典派，讓一眾三文魚控慢慢品嚐！

特別推薦特盛三文魚｜$39

特盛三文魚為以三文魚疊成的小山丘，嚴選使用三文魚肥美的部份，再鋪滿三文魚子。當你品嚐到入面的時候，會發現內裡充滿三文魚蓉，內內外外全部都是三文魚呀！

特別推薦炙燒明太子三文魚｜$12

肥美的三文魚配上明太子沙律醬，再一起炙燒。三文魚油加上熔化了的明太子沙律醬，簡直是三文魚壽司中極致配搭！

特別推薦三文魚萩餅｜$12

這款為進化了的三文魚壽司：將三文魚蓉跟新香結合再包壽司飯，弄成萩餅的形狀。品嚐的時候，口入面充滿三文魚脂肪的美味和有趣的口感，絕對要試試這款創新壽司！

特盛三文魚 39元 三文魚萩餅 12元 炙燒明太子三文魚 12元

即睇其他商品！

三文魚腩配蘋果飛魚子 12元 三文魚蓉新香軍艦 12元 大切炙燒三文魚腹 12元 生拌三文魚軍艦 12元 忌廉芝士三文魚 17元 炙烤醬漬半熟三文魚 17元 炙燒三文魚田樂味噌 12元 炙燒三文魚腩 12元 炙燒芝士三文魚 12元 炙燒羅勒三文魚 12元 炙燒鹽味三文魚 12元 花之戀 17元 香蔥炙燒三文魚腩 12元 煙熏三文魚 17元 蘿蔔蓉炙燒三文魚腩 12元 三文魚子軍艦 17元 三文魚牛油果卷 22元 三文魚刺身盛 39元 三文魚卷 17元 三文魚腩 12元 三文魚腩配三文魚子 17元

發售日期：215日（四）

壽司郎全線分店有售（南昌V walk 除外）

期間限定商品數量有限，售完即止

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此外壽司郎首次與爆旋陀螺聯乘，大家可以邊吃壽司邊玩爆旋陀螺！

214日（三）起，除了可以用印花兌換【壽司郎限定色陀螺】及【陀螺盤】外，於壽司郎購買【BX-17 對戰入門套裝】，更可獲得「A超人氣盛合」1人前乙份，以一樣價格又食又玩！如消費滿$400及有兩個12點印花即可兌換兩個，以此類推。禮品數量有限，換完即止。

活動內容詳情：

BXA-01 翔龍神劍 3-60F (壽司郎限定色)

堂食單一消費淨額每滿$200* + 12點印花即可兌換乙個

②極限陀螺盤(特別色) (*黃埔店及屯門市廣場店除外)

堂食單一消費淨額每滿$200* + 12點印花即可兌換乙個

BX-17 對戰入門套裝

$369即可獲得壽司郎外賣自取商品「A超人氣盛合」1人前乙份（價值$88）及 BX-17 對戰入門套裝乙個

活動期間：214日（三）至換完即止

*即扣除每張收據折扣後、使用優惠券後或信用卡折扣後之實際付款金額

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壽司郎首次與爆旋陀螺聯乘

壽司郎首次與爆旋陀螺聯乘

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