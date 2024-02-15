壽司郎推2月限定「史上最多三文魚祭」 特盛三文魚/三文魚萩餅 聯乘爆旋陀螺推特別色陀螺

壽司郎又推新Menu！由2月15日起推出「史上最多三文魚祭」，共有25款三文魚商品，包括特盛三文魚、三文魚萩餅等。此外，它們更期間限定聯乘爆旋陀螺，推出特別色陀螺，三文魚及爆旋陀螺fans一定不能錯過！

三文魚向來都是香港人至愛！今次壽司郎於2月15日起，推出「史上最多三文魚祭」，多達25款三文魚商品，分成重量派、炙燒派、配搭派、卷卷派、經典派，讓一眾三文魚控慢慢品嚐！

特別推薦 ： 特盛三文魚｜ $39

特盛三文魚為以三文魚疊成的小山丘，嚴選使用三文魚肥美的部份，再鋪滿三文魚子。當你品嚐到入面的時候，會發現內裡充滿三文魚蓉，內內外外全部都是三文魚呀！

特別推薦 ： 炙燒明太子三文魚｜ $12

肥美的三文魚配上明太子沙律醬，再一起炙燒。三文魚油加上熔化了的明太子沙律醬，簡直是三文魚壽司中極致配搭！

特別推薦 ： 三文魚萩餅｜ $12

這款為進化了的三文魚壽司：將三文魚蓉跟新香結合再包壽司飯，弄成萩餅的形狀。品嚐的時候，口入面充滿三文魚脂肪的美味和有趣的口感，絕對要試試這款創新壽司！