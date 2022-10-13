壽司郎杉玉｜全新10月期間限定桃祭 9款新品登場！必食霜降芝士白桃意式奶凍

壽司郎居酒屋杉玉於8月開幕，為答謝香港人的支持及厚愛，杉玉將於明天10月14日（五）首次推出期間限定餐單「杉玉期間限定x桃祭」，有3款香港限定的白桃商品。仲未買到機票飛日本的你？一於去杉玉一解思鄉之愁！

壽司郎杉玉｜推出 9 款新品 必食霜降芝士白桃意式奶凍

今次杉玉以白桃為主題，推出「杉玉期間限定おすすめx桃祭り」，一共有9款新品，其中3款為白桃商品。白桃控一定不能錯過「霜降芝士白桃意式奶凍 ($48)」，以啖啖香甜的白桃果肉完美配合幼滑香醇的奶凍。上菜時還會即場撒上芝士，使味道更加濃郁！

另有多款新品壽司，特別推介「天然海老天婦羅卷」 ($38)，天然海老天婦羅肉質厚實，配上三文魚子更突顯出蝦肉鮮甜。加上口感清爽的蘿蔔苗令天婦羅卷層次更豐富。而且份量十足，大大啖食超滿足！

喜歡吃油甘魚的一定不能錯過「意式油甘魚配葡萄柚」($48)，當羅勒香氣與味道清新的葡萄柚遇上肥美鮮嫩的油甘魚，新鮮滋味令人一試難忘！