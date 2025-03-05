壽司郎聯乘人氣水怪 HANGYODON 4間特別主題店 即睇香港限定別注周邊＋美食

香港壽司郎宣布與SANRIO人氣角色水怪HANGYODON合作聯乘，在3月10日起至4月11日期間推出四間特別主題店，另有一系列期間限定聯乘商品及香港限定聯乘周邊精品，全都造型可愛，粉絲一定要去捧場！

4間壽司郎 X HANGYODON 主題店

3月14日就是 HANGYODON 生日及出道 40 週年！為慶祝這個特別日子，3 月 10 日起壽司郎旺角店、樂富店、上環店及荃灣廣場店將化身特別主題店，限定造型的 HANGYODON 與萌抱壽司將於店內不同位置驚喜出沒，除了設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，更特設特色單人座位，可以在HANGYODON的陪伴下盡情享受壽司時光！

