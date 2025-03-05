壽司郎聯乘人氣水怪 HANGYODON 4間特別主題店 即睇香港限定別注周邊＋美食

香港壽司郎宣布與SANRIO人氣角色水怪HANGYODON合作聯乘，在3月10日起至4月11日期間推出四間特別主題店，另有一系列期間限定聯乘商品及香港限定聯乘周邊精品，全都造型可愛，粉絲一定要去捧場！
4間壽司郎 X HANGYODON 主題店
3月14日就是 HANGYODON 生日及出道 40 週年！為慶祝這個特別日子，3 月 10 日起壽司郎旺角店、樂富店、上環店及荃灣廣場店將化身特別主題店，限定造型的 HANGYODON 與萌抱壽司將於店內不同位置驚喜出沒，除了設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，更特設特色單人座位，可以在HANGYODON的陪伴下盡情享受壽司時光！
壽司郎全線推出聯乘限定商品＋外賣盛合
除了到店舖打卡，當然亦有一系列聯乘限定商品，包括「HANGYODON 的浪漫芭菲」（港幣$38）、「給薄荷 fans 的浪漫雪糕蛋糕」（港幣$28）及「食炸雞都可以很浪漫」（港幣$28），三款美食都配有 HANGYODON 限定插牌（款式隨機，共六款）作點綴，食之前一定要打卡！推廣期內凡於壽司郎全線分店堂食惠顧聯乘限定商品，即隨餐附送指定周邊精品乙個（款式隨機），包括公仔擺件（款式隨機，共兩款並另設有隱藏版）、橡筋頭飾（款式隨機，共兩款）及害羞公仔，粉絲必儲！
香港限定必搶周邊登場
壽司郎更推出四款香港限定聯乘精品，包括旅行收納袋（港幣$79）、公仔鑰匙扣（港幣$119）、雙層玻璃杯（港幣$89）以及收藏卡（港幣$3），全部都相當實用！推廣期內凡於壽司郎堂食或外賣自取*消費淨額滿^港幣$200，即可以加購價購買各項聯乘精品，加購數量不限，一於把握機會！