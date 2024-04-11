壽司郎聯乘李錦記新推3款香港味道壽司 加入XO醬／蠔油／辣椒油！玩遊戲贏福袋

壽司郎2024｜壽司郎四月又有菜單！今次聯乘李錦記，全新推出三款壽司。當中包括炙燒日本真鯛配白蔥精製XO醬、炙燒經典蠔油日本產帆立貝，及真激辣·吞拿魚拌蝦米辣椒油海苔包。三款壽司都好特別，加入港式醬料，入口即勾起香港人的味蕾記憶。消費滿指定金額，更即送你聯乘紅白藍小福袋；參加壽司郎問答遊戲，更有機會獲得限定大福袋，壽司郎粉絲們千萬不要錯過！

壽司郎正式進駐香港五週年，聯乘百年醬料企業李錦記，攜手打造「屬於香港•家的味道」港「昔」壽司。此次推出的三款聯乘壽司，由壽司郎集團行政主廚——吉田啓之先生研發，此次「屬於香港 ．家的味道」聯乘會率先在香港推出，隨後壽司郎其他海外市場預計會陸續推出，讓海外港人一嚐家的味道。

匠心壽司郎x百年品牌李錦記 研發香港味道壽司

為感謝香港人五年來的支特與陪伴照顧，壽司郎攜手香港品牌李錦記共同打造「屬於香港• 家的味道」壽司。致力營造香港地道滋味回憶，讓香港人無論身處何地，一吃壽司郎即可勾起家的回憶。而百年香港品牌李錦記以優質美味醬料及調味品餐餐陪伴一代又一代香港人成長。李錦記對於醬料產品的品質百分百堅持，與壽司郎嚴控食材品質．極力提供至鮮滋味給港人的宗旨不謀而合。無論在挑選原材料及食材 ，還是在繁複工序每一步的堅持，壽司郎與李錦記都秉承匠人精神，為香港締造CP值高及品質優良的產品。

壽司郎集團行政主廚、擁有約 30年日本料理經驗的吉田路之先生根據香港人飲食習慣及喜好 ，精選三款具有香港特色滋味的李錦記醬料，包括：XO醬、舊庄特級蠔油及大辣蝦米辣 椒油。主廚秉承壽司郎至鮮滋味原則，匠心獨創三款具有香港地道風味壽司：炙燒日本真鯛配白蔥精製 XO醬（$22）、炙燒經典蠔油日本產帆立貝 （$22）、真激辣•吞拿魚拌蝦米辣椒油海苔包（$17）。