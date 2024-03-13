壽司郎聯乘ANA推「白色情人節特別企劃」 食壽司贏ANA機票

明天就是白色情人節！壽司郎與ANA聯乘推出限定白色情人節企劃，只需要於壽司郎食滿指定金額，即可參加抽獎，有機會嬴取香港至東京來回機票！
由即日起到壽司郎消費滿$200，就可得一張抽獎券，完成以下步驟，即有機會贏取ANA日本來回機票或香港壽司郎及香港杉玉居酒屋優惠券。換領詳情如下：
第一步：由2024年3月14日10時30分 至 2024年4月15日，於香港壽司郎任何一間分店（共28間分店），堂食單一消費淨額（扣除任何優惠券或信用卡折扣後之實際付款金額）每滿$200即獲得「抽獎卡」乙張。如滿$400則可獲兩張，以此類推。
第二步：於2024年4月22日23時59分前，掃瞄「抽獎卡」上的QR code或進入抽獎登記專頁，填妥所需資料及「抽獎卡」上的8位抽獎碼， 即可獲得一次抽獎機會。每位參加者只限登記一次，如提交多次表格，則僅以首次提交的資料為準。
豐富獎品包括：
一等獎（名額共3名）：
ANA雙人來回香港至日本*經濟客位機票，每位價值港幣6,250元 (包括「來回香港至東京」+「來回東京至日本國內城市」。)
二等獎（名額共15名）：
價值港幣500元優惠券兩張※ 及ANA 環保袋乙個，每個價值港幣50元
※優惠券可於【壽司郎】或【壽司郎居酒屋「杉玉」】香港全線分店使用。
※如選擇於杉玉使用，將額外贈送品酒序的優惠券乙張。
三等獎（名額共100名）：
價值港幣100元優惠券兩張※
※優惠券可於【壽司郎】或【壽司郎居酒屋「杉玉」】香港全線分店使用。 (※如選擇於杉玉使用，將額外贈送指定日本酒 （一合）的優惠券乙張。)
「抽獎卡」派發時間：2024年3月14日10時30分至2024年4月15日香港壽司郎各分店營業時間完結時
網上抽獎登記截止時間：2024年4月22日23時59分，逾時參加者將不獲受理。均以ANA電腦紀錄為準。
抽獎結果公佈日期：2024年5月7日#
抽獎結果將於香港壽司郎Facebook及Instagram專頁公佈，並將於同日刊登於星島日報及The Standard。記得緊貼我們的專頁動態！
*包括 ANA 來回香港至東京(羽田)經濟位機票。 得獎者可從以下列表選擇一個由東京(羽田 或成田)出發前往的日本國內城市。 轉機航班必須與香港-東京行程同時預訂及使用。 日本國內城市列表(由 ANA 航班營運及/或 ANA Wings/Star Flyer/Air Do/Solaseed Air 營運的代碼 共享航班):札幌、稚內、紋別、女満別、中標津、釧路、帶廣、旭川、函館、 大館能代、秋 田、庄內、八丈島、富山、能登、小松、大阪(關西)、大阪(伊丹)、大阪(神戶)、名古 屋(中部)、鳥取、米子、石見、岡山、廣島、宇部、岩國、德島、高松、高知、松山、福 岡、北九州、大分、佐賀、熊本、長崎、宮崎、 鹿兒島、沖繩、宮古、石垣。 日本國內城市列表於 2023 年 10 月有效。（航班只供參考，航班與時間表如有更改，恕不另行通知。）