壽司郎聯乘ANA推「白色情人節特別企劃」 食壽司贏ANA機票

明天就是白色情人節！壽司郎與ANA聯乘推出限定白色情人節企劃，只需要於壽司郎食滿指定金額，即可參加抽獎，有機會嬴取香港至東京來回機票！

由即日起到壽司郎消費滿$200，就可得一張抽獎券，完成以下步驟，即有機會贏取ANA日本來回機票或香港壽司郎及香港杉玉居酒屋優惠券。換領詳情如下：

第一步：由2024年3月14日10時30分 至 2024年4月15日，於香港壽司郎任何一間分店（共28間分店），堂食單一消費淨額（扣除任何優惠券或信用卡折扣後之實際付款金額）每滿$200即獲得「抽獎卡」乙張。如滿$400則可獲兩張，以此類推。

第二步：於2024年4月22日23時59分前，掃瞄「抽獎卡」上的QR code或進入抽獎登記專頁，填妥所需資料及「抽獎卡」上的8位抽獎碼， 即可獲得一次抽獎機會。每位參加者只限登記一次，如提交多次表格，則僅以首次提交的資料為準。