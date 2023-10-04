壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞 出post嬴點數換大阪機票+送$100機票優惠券 同步推10月「鮪VS鮭」Menu

香港壽司郎與Peach航空合作推出限定賞活動，參與活動嬴點數換取大阪機票，更送$100機票優惠券。另外它們亦同步推出10月「鮪VS鮭」Menu，喜歡吃吞拿魚及三文魚的你一定不能錯過！

由10月5日起至11月1日，參加【「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！】- 快樂甜蜜篇活動就有機會贏取「Peach點數」及「壽司郎優惠券」共156份，總價值相當於HKD$60,000。Peach點數可用於支付訂購機票、附加服務等費用。

完成以下步驟，分享你於壽司郎最甜蜜、最開心的故事，以及創作最有心思的「粒粒桃肉芝士蛋糕」作品，即有機會贏取Peach點數及香港壽司郎優惠券。

第一步：「讚好或追蹤」香港壽司郎社交媒體專頁（Facebook/Instagram）以及Peach Facebook 專頁。

第二步： 於您的個人 Facebook 或 Instagram上載您的【「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！】- 快樂甜蜜篇作品（相片/短片/Reels/畫畫）加以文字分享您在壽司郎經歷過的快樂甜蜜故事，最後在帖文內tag一位朋友及加上Hashtag「#香港壽司郎日常」。

第三步： 於網上填寫參加表格（https://bit.ly/3LBmzsq），有關其他活動詳情可參閱條款及細則。

獎品總額相當於HK$60,000，包括：

1. 超特賞（名額共1名）：

- 5000 Peach點數（相當於HK$5,000）

2. 特大賞（名額共15名）：

- 1000 Peach點數（相當於HK$1,000）

3. 大賞（名額共40名）：

- 500 Peach點數（相當於HK$500）

4. 美味賞（名額共100名）：

- 香港壽司郎100元優惠券2張（總值HK$200）

◆ 開始日期：2023年10月5日11時00分

◆ 截止日期：2023年11月1日23時59分