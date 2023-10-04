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生活
2023-10-04 11:10:00

壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞 出post嬴點數換大阪機票+送$100機票優惠券 同步推10月「鮪VS鮭」Menu

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壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞 出post嬴點數換大阪機票+送$100機票優惠券 同步推10月「鮪VS鮭」Menu

壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞 出post嬴點數換大阪機票+送$100機票優惠券 同步推10月「鮪VS鮭」Menu

香港壽司郎與Peach航空合作推出限定賞活動，參與活動嬴點數換取大阪機票，更送$100機票優惠券。另外它們亦同步推出10月「鮪VS鮭」Menu，喜歡吃吞拿魚及三文魚的你一定不能錯過！

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由10月5日起至11月1日，參加【「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！】- 快樂甜蜜篇活動就有機會贏取「Peach點數」及「壽司郎優惠券」共156份，總價相當於HKD$60,000。Peach點數可用於支付訂購機票、附加服務等費用。

完成以下步驟，分享你於壽司郎最甜蜜、最開心的故事，以及創作最有心思的「粒粒桃肉芝士蛋糕」作品，即有機會贏取Peach點數及香港壽司郎優惠券。

第一步：「讚好或追蹤」香港壽司郎社交媒體專頁（Facebook/Instagram）以及Peach Facebook 專頁。

第二步： 於您的個人 Facebook 或 Instagram上載您的【「Peach X 香港壽司郎日常」出Post！贏 Peach點數！】- 快樂甜蜜篇作品（相片/短片/Reels/畫畫）加以文字分享您在壽司郎經歷過的快樂甜蜜故事，最後在帖文內tag一位朋友及加上Hashtag「#香港壽司郎日常」。

第三步： 於網上填寫參加表格（https://bit.ly/3LBmzsq），有關其他活動詳情可參閱條款及細則。

獎品總額相當於HK$60,000，包括：

1. 超特賞（名額共1名）：

- 5000 Peach點數（相當於HK$5,000）

2. 特大賞（名額共15名）：

- 1000 Peach點數（相當於HK$1,000）

3. 大賞（名額共40名）：

- 500 Peach點數（相當於HK$500）

4. 美味賞（名額共100名）：

- 香港壽司郎100元優惠券2張（總值HK$200）

◆ 開始日期：2023年10月5日11時00分

◆ 截止日期：2023年11月1日23時59分

 

壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞，出post嬴點數換大阪機票。 壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞，出post嬴點數換大阪機票。 壽司郎聯乘Peach航空限定獎賞，出post嬴點數換大阪機票。

新推特別甜品「粒粒桃肉芝士蛋糕」 額外送$100機票優惠券

本次活動，壽司郎還特別推出聯乘新品「粒粒桃肉芝士蛋糕」HKD$27。壽司郎的白桃芭菲一直人氣爆棚。本次推出桃肉芝士蛋糕，大大粒桃肉遇上免焗芝士蛋糕，一口一個甜蜜滿足。限定90,000件，售完即止。

另外它們亦推出香港—大阪（關西）機票優惠券。使用活動代碼購票可減港幣100元！

活動代碼：sushirohk

折扣金額：港幣100元

使用期間：2023年10月5日8:00～11月5日7:59(HKT)

乘搭期間：2023年10月7日〜2024年2月8日

適用航線：香港 - 大阪(關西)

適用票價類型：Simple Peach/Value Peach

Peach×壽司郎機票優惠券 粒粒桃肉芝士蛋糕 $27

壽司郎10月限定「鮪VS鮭」Menu

「吞拿魚」及「三文魚」兩款食材向來都深受香港人歡迎，壽司郎將於本月增添多款以吞拿魚及三文魚為主題壽司及副餐商品，為一眾喜愛這兩款食材的粉絲帶來誠意滿滿的新鮮感。當中必食特選大吞拿魚腩配三文魚子 ($27)，特選大吞拿魚腩向來以油花豐富、滿滿油脂香而聞名。再加添帶有陣陣鹹鮮味道的三文魚子，令整體口感和味道更上一層樓。另有三文魚腩配脆脆蘋果飛魚子($12)，在使用了橄欖油和醋調味過的三文魚腩上配上蘋果，再加上飛魚子脆脆的口感，如此新穎的組合，令人食過返尋味！

即睇全部餐品

10月限定「鮪VS鮭」Menu 蜜柑牛奶冰菓 $22 蔥花吞拿魚海苔包配香炸蔥絲 $12 特選大吞拿魚腩配三文魚 $27 炸三文魚鰭 $27 特盛蔥花吞拿魚軍艦 $12 炙燒喜之次 $27 三文魚腩配脆脆蘋果飛魚子 $12 大切三文魚 $17 三文魚親子茶碗蒸 $22 洋蔥醬油漬炙烤三文魚 $17 甘口醬油漬炙烤吞拿魚 $17 香蔥炙燒三文魚腩 $12
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