壽司郎｜「四周年創業祭」期間限定 $12歎長鰭腩肉配蔥花吞拿魚 仲有特大熟帆立貝/濃厚海膽拌麵/白桃芭菲

壽司郎期間限定Menu

長鰭腩肉配蔥花吞拿魚絕對是今次Menu中的賣點之一，肉質幼嫩肥美的長鰭腩肉配搭綿滑的蔥花吞拿魚，令口感倍增，讓人垂涎欲滴，而且只售$12。特大熟帆立貝採用生長於「陸奧灣」的特大尺寸帆立貝，再以「蒸」的方式烹調，保持其鮮甜滋味。假如你喜歡濃郁的海鮮味道，濃厚海膽拌麵絕對是不容錯過，鮮甜的湯頭掛滿在拉麵上，加上海膽，濃郁美味。此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的白桃芭菲，讓大家在炎炎夏日感受到涼爽口感。