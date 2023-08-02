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2023-08-02 17:46:55

壽司郎｜「四周年創業祭」期間限定 $12歎長鰭腩肉配蔥花吞拿魚 仲有特大熟帆立貝/濃厚海膽拌麵/白桃芭菲

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壽司郎

壽司郎期間限定「四周年創業祭」推出多款新品。

壽司郎為慶祝登陸香港4周年，於20238月舉行「四周年創業祭」，明日(3)起推出期間限定Menu，當中包括只需$12的長鰭腩肉配蔥花吞拿魚、特大熟帆立貝($17)、濃厚海膽拌麵($32)，還有夏季必點的白桃芭菲等。

壽司郎

壽司郎8月推出「四周年創業祭」。

壽司郎期間限定Menu

長鰭腩肉配蔥花吞拿魚絕對是今次Menu中的賣點之一，肉質幼嫩肥美的長鰭腩肉配搭綿滑的蔥花吞拿魚，令口感倍增，讓人垂涎欲滴，而且只售$12。特大熟帆立貝採用生長於「陸奧灣」的特大尺寸帆立貝，再以「蒸」的方式烹調，保持其鮮甜滋味。假如你喜歡濃郁的海鮮味道，濃厚海膽拌麵絕對是不容錯過，鮮甜的湯頭掛滿在拉麵上，加上海膽，濃郁美味。此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的白桃芭菲，讓大家在炎炎夏日感受到涼爽口感。

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壽司郎期間限定「四週年創業祭」外賣盛合

除了堂食用餐之外，「四週年創業祭」的精選壽司，也可以外賣帶回家慢慢品嘗。當中包括炙燒三文魚腹、長鰭腩肉、生松葉蟹腳、特大熟帆立貝和慢烤黑毛和牛，全線分店供應。

「四週年創業祭」外賣盛合

炙燒三文魚腹x 1

長鰭腩肉x 1

生松葉蟹腳x 1

特大熟帆立貝x 2

慢烤黑毛和牛x 2

開賣日期：83()

開賣分店：全線分店

價錢：$97(7)

壽司郎

壽司郎「四周年創業祭」外賣盛合。

壽司郎外賣自取下單方式：

1）電話下單

2）來店請前往收銀台下單/來店用餐＋順便外賣下單

  • 外賣自取商品數量有限，售完即止
  • 外賣自取款式有可能因進貨情況而有所更改
  • 外賣不參與印花卡活動
  • 【四週年創業祭🎉】外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售
  • 詳情請向店員查詢
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