壽司郎｜壽司郎開居酒屋 全球海外首間分店選址灣仔 預定今年夏季開業

公司期望能透過「杉玉」為一直支持壽司郎的香港市民帶來老少咸宜且玩味十足的全新日式居酒屋，以嶄新多重感官體驗呈現日本地道居酒屋文化，銳意顛覆大眾對居酒屋的固有形象，期望能繼壽司郎後，再次於香港、以至國際市場，致力為顧客帶來更多優質且創新的日本美食饗宴。

即將於今夏正式登陸香港灣仔區的壽司郎居酒屋「杉玉」全球首間海外分店，以大眾化價錢為顧客提供充滿創意的居酒屋料理、玩味無限的餐飲氛圍，希望能成為適合不同受眾的相聚地點，不論是男士們的暮後小酌、年輕情侶抑或甜蜜夫妻的約會、閨蜜的假日相聚及家庭聚會等，為大家帶來不同驚喜。

「杉玉」取名源自於日本傳統釀酒文化，每逢酒商有新酒釀成均會於店門前的屋簷下掛上以新鮮採摘的杉樹枝葉綑綁製成的渾圓球體 - 杉玉。當青綠色的杉玉逐漸變成茶色，即代表釀製的清酒已經熟成。

「杉玉」以此傳統文化為名，喻意為顧客帶來各式各樣的日本清酒及日本料理。此外，餐廳在整體上加入不少創新玩味元素，希望呈現與別不同的日本居酒屋飲食文化，如在室內裝潢上，改以明亮燈飾及充滿活力，同時具有當地特色的插畫設計作佈置；在料理方面，亦融入了不少驚喜口味，期望為客人帶來前所未有的多重全新感官體驗。