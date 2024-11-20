壽司郎將軍澳區3間分店限定優惠 人氣壽司美食低至$10起！堂食滿額免費送精品

將軍澳區街坊請注意！壽司郎宣布將軍澳區內3間分店，包括寶琳店、將軍澳店及坑口店將同日送上限定優惠，多款人氣商品以優惠價登場，包括限定人氣4貫盛合、壽喜燒牛排壽司、赤蝦壽司等，低至$10起！限定優惠商品分別於11月21日（四）、11月28日（四）起開售，另外堂食滿額更免費送精品，下文即睇優惠詳情！

將軍澳區壽司郎限定優惠

由11月21日起，「第一彈」優惠將以優惠價$27推出限定人氣4貫盛合登場，一碟有帆立貝、比目魚、赤蝦和三文魚，CP值爆燈！另外北海道粟米忌廉可樂餅亦只賣$10，相當抵食！而在11月28日「第二彈」優惠緊接推出，3款人氣壽司一律$10，分別有壽喜燒牛排、太刀魚及赤蝦，總有一款合你心意。另外，堂食用餐滿$150或以上還送「萌抱壽司限定文件夾」*乙個，三間分店的款式都不一樣，將軍澳店款式為三文魚子熊貓，寶琳店款式為三文魚小白熊，坑口店款式則是鮮蝦小萌兔，大家一於把握優惠機會食壽司及換領免費精品！