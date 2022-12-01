壽司郎+杉玉12月期間限定冬季Menu登場 必食鮟鱇魚肝/白子 人氣巴斯克烤芝士蛋糕回歸！

壽司郎｜ 12 月限定「冬日美味大匯集」

踏入12月，冬天氣氛愈來愈濃厚，當然要吃和暖的食物補充一下能量。壽司郎為大家帶來了一系列冬日旬之美味食材，鮟鱇魚肝及白子又再度販售，其中大切油甘魚配鮟鱇魚肝($17)將兩種冬季旬之食材，油甘魚配上鮟鱇魚肝，再加上柚子醋調味，肥美濃厚的口感充滿驚喜。另有豚肉味噌湯烏冬($32)，使用了烤飛魚高湯以及兩種味噌來調味，再加入豬肉和蔬菜，喝一口瞬間變暖。

除了主食外，話題度極高的甜品—「巴斯克烤芝士蛋糕」又再次登場，以澳洲Cream Cheese製成，再配合上壽司郎特製忌廉，令人一試難忘。

【冬のうまいもん】限定商品於12月1日正式開售，全線分店有售，鰂魚涌店、馬鞍山店除外。