壽司郎+杉玉12月期間限定冬季Menu登場 必食鮟鱇魚肝/白子 人氣巴斯克烤芝士蛋糕回歸！

踏入冬天，壽司郎及杉玉同步推出冬日限定Menu，帶來多款當造美味食材，包括白子、鮟鱇魚肝等，人氣甜品巴斯克烤芝士蛋糕更強勢回歸！
壽司郎｜12月限定「冬日美味大匯集」
踏入12月，冬天氣氛愈來愈濃厚，當然要吃和暖的食物補充一下能量。壽司郎為大家帶來了一系列冬日旬之美味食材，鮟鱇魚肝及白子又再度販售，其中大切油甘魚配鮟鱇魚肝($17)將兩種冬季旬之食材，油甘魚配上鮟鱇魚肝，再加上柚子醋調味，肥美濃厚的口感充滿驚喜。另有豚肉味噌湯烏冬($32)，使用了烤飛魚高湯以及兩種味噌來調味，再加入豬肉和蔬菜，喝一口瞬間變暖。
除了主食外，話題度極高的甜品—「巴斯克烤芝士蛋糕」又再次登場，以澳洲Cream Cheese製成，再配合上壽司郎特製忌廉，令人一試難忘。
【冬のうまいもん】限定商品於12月1日正式開售，全線分店有售，鰂魚涌店、馬鞍山店除外。
杉玉居酒屋｜12月期間限定「冬日味覺」
杉玉12月期間限定Menu「冬日味覺」，將於12月2日（五）上市。其中冬日當季食材「白子」於杉玉登場，白子天婦羅 ($48)外層香脆，內裡有如奶油般的口感，蘸上抹茶鹽或紅鹽品嚐，更添風味。另有海膽三文魚子和牛軍艦 ($68)，以和牛代替紫菜卷成的軍艦，上面還有海膽及三文魚子，幾款高級食材集於一身，帶來豪華的滿足感。
杉玉 灣仔店
地址：香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy地下B及C號舖