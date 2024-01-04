壽司郎｜1月期間限定「螃蟹祭」$17歎松葉蟹腳 必食蟹肉茶碗蒸/士多啤梨卡達拉娜/烤糰子配抹茶雪糕

新一年開始，當然要吃好一點，吃奢侈一點！壽司郎藉此於即日起(1月4日)推出1月期間限定「螃蟹祭」，當中包括生松葉蟹腳($27)、只需$17的水煮松葉蟹腳、特大水煮松葉蟹腳配松葉蟹拌蟹膏($39)、蟹肉茶碗蒸($22)，還有甜點士多啤梨吉士忌廉卡達拉娜等，壽司郎粉絲們一起去瘋狂吃蟹吧！
壽司郎期間限定Menu
「螃蟹祭」當中特別推薦可以直接生食用的生松葉蟹腳($27)，肉質嫩滑，鮮甜味出眾！特大水煮松葉蟹腳配松葉蟹拌蟹膏($39)，一款是選用珍貴的特大水煮松葉蟹腳，一吃下去滿口鮮甜！還有另一款是將松葉蟹肉拌上濃郁綿密的蟹膏，滿口蟹肉的滿足感，一碟就可以享受到螃蟹兩種鮮味的性價比之選！冰冷的冬天，吃一口熱騰騰的蟹肉茶碗蒸($22)就最幸福了！期間限定加入蟹肉，當蟹肉的鮮味滲透到茶碗蒸內，令整體味道更奢華豐富。
此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的卡達拉娜，今個月推出士多啤梨吉士忌廉口味($2２)，以及和菓子拼盤配抹茶雪糕($27)，讓大家在冬季都能感受到幸福感。
壽司郎期間限定「螃蟹祭」外賣盛合
除了堂食用餐之外，「螃蟹祭」的鮮味蟹壽司也可以外賣帶回家慢慢品嚐！當中包括特大水煮松葉蟹腳、松葉蟹拌蟹膏軍艦、水煮松葉蟹腳、生松葉蟹腳、鱈場帝王蟹肉軍艦和松葉蟹松前漬軍艦，全線分店供應。
「螃蟹祭」外賣盛合
特大水煮松葉蟹腳x 1貫
松葉蟹拌蟹膏軍艦x 1貫
水煮松葉蟹腳x 2貫
生松葉蟹腳x 1貫
鱈場帝王蟹肉軍艦x 1貫
松葉蟹松前漬軍艦x 2貫
開賣日期：1月4日（四）
開賣分店：全線分店（屯門華都店 除外）
價錢：$139（共8貫）
壽司郎外賣自取下單方式：
1）電話下單
2）來店請前往收銀台下單/來店用餐＋順便外賣下單
- 外賣自取商品數量有限，售完即止
- 外賣自取款式有可能因進貨情況而有所更改
- 外賣不參與印花卡活動
- 【螃蟹祭】外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售
- 詳情請向店員查詢