壽司郎｜1月期間限定「螃蟹祭」$17歎松葉蟹腳 必食蟹肉茶碗蒸/士多啤梨卡達拉娜/烤糰子配抹茶雪糕

新一年開始，當然要吃好一點，吃奢侈一點！壽司郎藉此於即日起(1月4日)推出1月期間限定「螃蟹祭」，當中包括生松葉蟹腳($27)、只需$17的水煮松葉蟹腳、特大水煮松葉蟹腳配松葉蟹拌蟹膏($39)、蟹肉茶碗蒸($22)，還有甜點士多啤梨吉士忌廉卡達拉娜等，壽司郎粉絲們一起去瘋狂吃蟹吧！

壽司郎期間限定Menu

「螃蟹祭」當中特別推薦可以直接生食用的生松葉蟹腳($27)，肉質嫩滑，鮮甜味出眾！特大水煮松葉蟹腳配松葉蟹拌蟹膏($39)，一款是選用珍貴的特大水煮松葉蟹腳，一吃下去滿口鮮甜！還有另一款是將松葉蟹肉拌上濃郁綿密的蟹膏，滿口蟹肉的滿足感，一碟就可以享受到螃蟹兩種鮮味的性價比之選！冰冷的冬天，吃一口熱騰騰的蟹肉茶碗蒸($22)就最幸福了！期間限定加入蟹肉，當蟹肉的鮮味滲透到茶碗蒸內，令整體味道更奢華豐富。

此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的卡達拉娜，今個月推出士多啤梨吉士忌廉口味($2２)，以及和菓子拼盤配抹茶雪糕($27)，讓大家在冬季都能感受到幸福感。