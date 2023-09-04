壽司郎｜9月期間限定「滿腹滿足祭」$12歎大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚 仲有北海道極上甘海老/白桃芭菲

壽司郎期間限定Menu

大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚絕對是今次Menu中的賣點之一，肉質幼嫩的黃鰭吞拿魚，配以麻油鹽漬調味，入口充滿濃厚的麻油香及淡淡的鹹香，而且只售$12。北海道產極上甘海老海苔包($27)，用上來自北海道的鮮度優良甘海老，以海苔包方式登場！無需剝殼，就能大口品嚐充滿黏糯口感及獨特濃郁的鮮甜滋味！北海道產白粟米沙律軍艦($12)，選用北海道產的稀少及高價值品種的「白粟米」。在咬下去的一瞬間，粟米的香甜會於口腔中蔓延開來～獨特的粟米香，會讓人吃不停口！此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的白桃芭菲，以及巴斯克烤芝士蛋糕，讓大家在炎炎夏日感受到幸福感。