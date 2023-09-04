壽司郎｜9月期間限定「滿腹滿足祭」$12歎大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚 仲有北海道極上甘海老/白桃芭菲

壽司郎於9月5日推出9月期間限定「滿腹滿足祭」，推出多款來自北海道的美味食材，當中包括北海道產極上甘海老海苔包($27)、只需$12的大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚、北海道產白粟米沙律軍艦($12)，還有夏季必點的白桃芭菲等，壽司郎fans一定不能錯過！
壽司郎期間限定Menu
大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚絕對是今次Menu中的賣點之一，肉質幼嫩的黃鰭吞拿魚，配以麻油鹽漬調味，入口充滿濃厚的麻油香及淡淡的鹹香，而且只售$12。北海道產極上甘海老海苔包($27)，用上來自北海道的鮮度優良甘海老，以海苔包方式登場！無需剝殼，就能大口品嚐充滿黏糯口感及獨特濃郁的鮮甜滋味！北海道產白粟米沙律軍艦($12)，選用北海道產的稀少及高價值品種的「白粟米」。在咬下去的一瞬間，粟米的香甜會於口腔中蔓延開來～獨特的粟米香，會讓人吃不停口！此外，不得不提的還有壽司郎超人氣的白桃芭菲，以及巴斯克烤芝士蛋糕，讓大家在炎炎夏日感受到幸福感。
壽司郎期間限定「滿腹滿足祭」外賣盛合
除了堂食用餐之外，「滿腹滿足祭」多款來自北海道產食材的精選壽司，也可以外賣帶回家慢慢品嘗。當中包括炙燒三文魚腹、長鰭腩肉、生松葉蟹腳、特大熟帆立貝和慢烤黑毛和牛，全線分店供應。
「滿腹滿足祭」外賣盛合
大切麻油鹽漬黃鰭吞拿魚x 2貫
北海道產赤鰈x 2貫
北海道產稻烤八爪魚x 2貫
北海道產白粟米沙律軍艦x 2貫
北海道產芥末海螺軍艦x 2貫
北海道產極上三文魚子軍艦x 1貫
北海道產極上甘海老軍艦x 1貫
開賣日期：9月5日 (二)
開賣分店：全線分店（荃灣綠楊店 及 將軍澳廣場店 除外）
價錢：$114（共12貫）
壽司郎外賣自取下單方式：
1）電話下單
2）來店請前往收銀台下單/來店用餐＋順便外賣下單
- 外賣自取商品數量有限，售完即止
- 外賣自取款式有可能因進貨情況而有所更改
- 外賣不參與印花卡活動
- 【滿腹滿足祭】外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售
- 詳情請向店員查詢