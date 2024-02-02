壽司郎2月推「新年豪食祭」 $27特大北海道帆立貝/松葉蟹軍艦/大拖羅 全新萌抱散壽司

壽司郎2月新推期間限定「新年豪食祭」！趁住新年，壽司郎推出多款超豪華壽司陣容和甜品，包括特大北海道帆立貝、松葉蟹軍艦、大拖羅；另有全新商品「萌抱散壽司」，即睇詳情！

踏入龍年，壽司郎推2月全新菜單「新年豪食祭」，一共有11款新品： 北海道產特大帆立貝｜ $27 這次嚴選來自北海道的特大尺寸帆立貝，口感更飽滿多肉，鮮甜無比。再加上三文魚子作點綴，除了外觀吸引，獨特的鹹鮮味道令帆立貝的滋味再大大提升！ 松葉蟹軍艦配海膽三文魚子雙味｜ $27 一月時未享用夠蟹的朋友們，可以在這個月繼續享用。在滿滿松葉蟹的軍艦上，奢華地鋪上海膽和三文魚子，一吃下去瞬間鮮味爆發！

天然黑鮪大吞拿魚腩｜ $27 天然的黑鮪大吞拿魚腩肉質細膩，魚油豐富。鍾情於肥美魚油的朋友們，這個月一定要來好好品嚐一下吞拿魚之王—「黑鮪」獨有的甜味，盡情享受入口即溶的魚油吧！ 士多啤梨雙層芝士蛋糕｜ $22 一月時販賣的「士多啤梨吉士忌廉娜娜」大獲好評，這個月也不要停下來！繼續有士多啤梨口味的甜品陪伴大家過新年。這次這款蛋糕擁有濃郁的士多啤梨味，而且質感輕盈蓬鬆。烤芝士蛋糕在低溫下慢慢烘烤，使其質地光滑。香甜可口不會膩。

新年豪食祭限定商品於2月2日（五）正式開售，在壽司郎全線分店有售（南昌V walk店 除外）。除了4款特別推薦外，另有其他新單品，即睇詳情！

期間限定「新年豪食祭」外賣盛合 $181 除了堂食用餐外，這個月「新年豪食祭」的開運壽司也可以外賣帶回家吃著過年！ 商品內容： 特大生松葉蟹腳（1貫） 松葉蟹拌蟹膏軍艦（1貫） 天然黑鮪大吞拿魚腩（1貫） 北海道產海螺（2貫） 創作鰹魚（2貫） 北海道產特大帆立貝（2貫） 北海道產極上三文魚子軍艦（1貫） 開賣日期：2月2日（五） 開賣分店：全線分店（南昌V walk店 除外） 價錢：$181（共10貫） 外賣自取下單方式：電話下單、來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單