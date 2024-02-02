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生活
2024-02-02 12:37:00

壽司郎2月推「新年豪食祭」 $27特大北海道帆立貝/松葉蟹軍艦/大拖羅 全新萌抱散壽司

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壽司郎2月推「新年豪食祭」 $27特大北海道帆立貝/松葉蟹軍艦/大拖羅 全新萌抱散壽司

壽司郎2月推「新年豪食祭」 $27特大北海道帆立貝/松葉蟹軍艦/大拖羅 全新萌抱散壽司

壽司郎2月新推期間限定「新年豪食祭！趁住新年，壽司郎推出多款超豪華壽司陣容和甜品，包括特大北海道帆立貝、松葉蟹軍艦、大拖羅；另有全新商品「萌抱散壽司」，即睇詳情！

壽司郎2月新推期間限定「新年豪食祭」

壽司郎2月新推期間限定「新年豪食祭」

踏入龍年，壽司郎推2月全新菜單「新年豪食祭」，一共有11款新品：

北海道產特大帆立貝｜$27

這次嚴選來自北海道的特大尺寸帆立貝，口感更飽滿多肉，鮮甜無比。再加上三文魚子作點綴，除了外觀吸引，獨特的鹹鮮味道令帆立貝的滋味再大大提升！

松葉蟹軍艦配海膽三文魚子雙味｜$27

一月時未享用夠蟹的朋友們，可以在這個月繼續享用。在滿滿松葉蟹的軍艦上，奢華地鋪上海膽和三文魚子一吃下去瞬間鮮味爆發

北海道產特大帆立貝 27元 松葉蟹軍艦配海膽三文魚子雙味 27元

天然黑鮪大吞拿魚腩｜$27

天然的黑鮪大吞拿魚腩肉質細膩，魚油豐富。鍾情於肥美魚油的朋友們，這個月一定要來好好品嚐一下吞拿魚之王「黑鮪」獨有的甜味，盡情享受入口即溶的魚油吧！

士多啤梨雙層芝士蛋糕｜$22

一月時販賣的「士多啤梨吉士忌廉娜娜」大獲好評，這個月也不要停下來！繼續有士多啤梨口味的甜品陪伴大家過新年。這次這款蛋糕擁有濃郁的士多啤梨味，而且質感輕盈蓬鬆。烤芝士蛋糕在低溫下慢慢烘烤，使其質地光滑。香甜可口不會膩。

天然黑鮪大吞拿魚腩 27元 士多啤梨雙層芝士蛋糕 22元

新年豪食祭限定商品於22日（五）正式開售，在壽司郎全線分店有售（南昌V walk 除外）。除了4款特別推薦外，另有其他新單品，即睇詳情！

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特大生松葉蟹腳配松葉蟹拌蟹膏 39元 北海道產公魚天婦羅 17元 金 北海道產極上三文魚子海苔包 22元 脆脆雷神朱古力蛋糕條 22元 創作鰹魚 17元 魷魚鬚天婦羅雞白湯拉麵 34元
Klook.com

期間限定「新年豪食祭」外賣盛合$181

除了堂食用餐外，這個月「新年豪食祭」的開運壽司也可以外賣帶回家吃著過年！

商品內容：

特大生松葉蟹腳（1貫）

松葉蟹拌蟹膏軍艦（1貫）

天然黑鮪大吞拿魚腩（1貫）

北海道產海螺（2貫）

創作鰹魚（2貫）

北海道產特大帆立貝（2貫）

北海道產極上三文魚子軍艦（1貫）

開賣日期：22日（五）

開賣分店：全線分店（南昌V walk 除外）

價錢：$181（共10貫）

外賣自取下單方式：電話下單、來店請前往收銀台下單/來店用餐+順便外賣下單

新年豪食祭外賣盛合 181元 新年豪食祭外賣盛合 181元

新商品登場萌抱散壽司」$108

24日（日）起，堂食和外賣自取都可以點全新萌抱散壽司」啦！一打開就看到色彩繽紛，又有多種食材的散壽司，相信無論是小朋友還是大朋友，看到都立刻充滿食慾！

吃完還可以把盒帶回家，變成「萌抱壽司糖果盒」，新年當作糖果盒用就最適合不過！（注意：盒子不能放入微波爐）

萌抱散壽司」限定商品於24日（日）正式開售，在壽司郎全線分店有售（南昌V walk 除外）

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萌抱散壽司(三文魚子熊貓) 108元 萌抱散壽司(三文魚子熊貓) 108元
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