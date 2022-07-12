壽司郎7月新品｜九州X鰻魚祭10款新品登場 燒明太子忌廉芝士軍艦/鰻魚三味/日本產蜜瓜

壽司郎又有新Menu啦！今個月推出「九州X鰻魚祭」，將多款九州美味食材以及鰻魚商品帶到香港給大家品嚐，如燒明太子配忌廉芝士軍艦、鰻魚三味，更有全新甜品—日本產蜜瓜！
壽司郎7月限定｜「九州鰻魚祭」 必食鰻魚新品
今個月壽司郎以九州及鰻魚為主題，推出10款新商品。其中包括紅瞳赤鯥($27)，於日本國内知名度非常高，魚油香極為濃郁，加上肉質軟腍，值得一試！另有燒明太子配忌廉芝士軍艦($17)，壽司郎將明太子這款日式料理常用食材，加入壽司當中。配上忌廉芝士，濃厚口感令人十級滿足！
鰻魚控絕對不能錯過限定的鰻魚三味($27)，一次過可以吃到蒲燒、白燒及山椒3種口味的的鰻魚。以及夏天當造的日本產蜜瓜($27)，為青色果肉品種，咬下去香甜多汁，絕對是夏季消暑必食的飯後果！
「九州X鰻魚祭」限定商品於7月6日正式開售，限定商品「炸油甘魚鮫」及「炸有明產海苔芝海老」受供應影響，有可能暫停販售。期間限定商品數量有限，售完即止。
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九州X鰻魚祭詳情
餐廳：壽司郎
開售日期：7月6日
Facebook專頁：SUSHIROHONGKONG
壽司郎常見問題
壽司郎7月有多少新品推出？
壽司郎共推出10款新商品，包括紅瞳赤鯥及燒明太子配忌廉芝士軍艦，詳情按此。
於那間壽司郎分店有售？
全線壽司郎都有供應，包括紅磡、荔枝角、黃大仙、樂富、藍田、屯門、上環、大埔、旺角、坑口、葵芳、天水圍、佐敦、寶琳、荃灣、元朗、馬鞍山、銅鑼灣
壽司郎可以預約訂位嗎？
可以透過壽司郎手機APP預約一個月內的座位，詳情按此。