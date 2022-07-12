壽司郎7月新品｜九州X鰻魚祭10款新品登場 燒明太子忌廉芝士軍艦/鰻魚三味/日本產蜜瓜

壽司郎又有新Menu啦！今個月推出「九州X鰻魚祭」，將多款九州美味食材以及鰻魚商品帶到香港給大家品嚐，如燒明太子配忌廉芝士軍艦、鰻魚三味，更有全新甜品—日本產蜜瓜！

今個月壽司郎以九州及鰻魚為主題，推出10款新商品。其中包括紅瞳赤鯥($27)，於日本國内知名度非常高，魚油香極為濃郁，加上肉質軟腍，值得一試！另有燒明太子配忌廉芝士軍艦($17)，壽司郎將明太子這款日式料理常用食材，加入壽司當中。配上忌廉芝士，濃厚口感令人十級滿足！

鰻魚控絕對不能錯過限定的鰻魚三味($27)，一次過可以吃到蒲燒、白燒及山椒3種口味的的鰻魚。以及夏天當造的日本產蜜瓜($27)，為青色果肉品種，咬下去香甜多汁，絕對是夏季消暑必食的飯後果！

「九州X鰻魚祭」限定商品於7月6日正式開售，限定商品「炸油甘魚鮫」及「炸有明產海苔芝海老」受供應影響，有可能暫停販售。期間限定商品數量有限，售完即止。