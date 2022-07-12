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2022-07-12 08:00:00

壽司郎7月新品｜九州X鰻魚祭10款新品登場 燒明太子忌廉芝士軍艦/鰻魚三味/日本產蜜瓜

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新品速遞｜壽司郎7月推「九州X鰻魚祭」 燒明太子忌廉芝士軍艦/鰻魚三味/日本產蜜瓜

新品速遞｜壽司郎7月推「九州X鰻魚祭」 燒明太子忌廉芝士軍艦/鰻魚三味/日本產蜜瓜

壽司郎又有新Menu啦！今個月推出「九州X鰻魚祭」，將多款九州美味食材以及鰻魚商品帶到香港給大家品嚐，如燒明太子配忌廉芝士軍艦、鰻魚三味，更有全新甜品—日本產蜜瓜！

壽司郎7月限定｜「九州鰻魚祭」 必食鰻魚新品

今個月壽司郎以九州及鰻魚為主題，推出10款新商品。其中包括紅瞳赤鯥($27)，於日本國内知名度非常高，魚油香極為濃郁，加上肉質軟腍，值得一試！另有燒明太子配忌廉芝士軍艦($17)，壽司郎將明太子這款日式料理常用食材，加入壽司當中。配上忌廉芝士，濃厚口感令人十級滿足！

壽司郎7月推「九州X鰻魚祭」

壽司郎7月推「九州X鰻魚祭」

鰻魚控絕對不能錯過限定的鰻魚三味($27)，一次過可以吃到蒲燒、白燒及山椒3種口味的的鰻魚。以及夏天當造的日本產蜜瓜($27)，為青色果肉品種，咬下去香甜多汁，絕對是夏季消暑必食的飯後果！

「九州X鰻魚祭」限定商品於76日正式開售，限定商品「炸油甘魚鮫」及「炸有明產海苔芝海老」受供應影響，有可能暫停販售。期間限定商品數量有限，售完即止。

點擊睇全部壽司郎新品！

炸有明産海苔芝海老($17) 炸油甘魚鮫($45) 紅瞳赤鯥($27) 鹿兒島產間八($17) 碳烤半熟鰹魚($12) 燒明太子配忌廉芝士軍艦($17) 鰻魚三味($27) 鰻魚山藥泥海苔包($12) 鰻魚肝軍艦($12) 日本產蜜瓜($27)

九州X鰻魚祭詳情

餐廳：壽司郎

開售日期：76

Facebook專頁：SUSHIROHONGKONG

 

壽司郎常見問題

壽司郎7月有多少新品推出？

壽司郎共推出10款新商品，包括紅瞳赤鯥及燒明太子配忌廉芝士軍艦，詳情按此

於那間壽司郎分店有售？

全線壽司郎都有供應，包括紅磡、荔枝角、黃大仙、樂富、藍田、屯門、上環、大埔、旺角、坑口、葵芳、天水圍、佐敦、寶琳、荃灣、元朗、馬鞍山、銅鑼灣

壽司郎可以預約訂位嗎？

可以透過壽司郎手機APP預約一個月內的座位，詳情按此

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