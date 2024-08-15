壽司郎X我推的孩子 3款期間限定甜品+外賣Set 購買即送立牌/鑰匙扣

香港壽司郎又有新搞作！今次聯乘日本人氣動漫【我推的孩子】，將3間分店打造成B小町主題，推出3款期間限定甜品。更有外賣Set，購買即送鑰匙扣及封套。即睇詳情！
壽司郎勁敵！ 日本合點壽司即將登陸香港 首間分店進駐太古康怡
繼日本壽司郎早前推出【我推的孩子】聯乘系列之後，香港壽司郎亦緊隨步伐，首次推出動漫聯乘主題店！由即日起至9月20日，動畫作品中的偶像團體「B 小町」將成為壽司郎官方代言人，分別將尖沙咀加連威老道店、銅鑼灣廣場2期店及荃灣綠楊店三間指定分店化身為特別主題店。店內設有多個角色相關的大型打卡牆、人形立牌及主題餐桌裝飾等，粉絲們絕對要瘋狂打卡！
壽司郎APP預約教學可預訂一個月內座位唔使再排隊！(附連結)
此外壽司郎全線分店（觀塘店除外），亦會推出【我推的孩子】聯乘系列3款限定甜品，包括白桃偶像芭菲 ($34)、煉乳牛奶布甸 ($27)及菠蘿椰子雪糕蛋糕 ($27)，全部都以B小町三位成員為主題。於店內點聯乘甜品即送【我推的孩子】亞加力立牌一個，共有9款。款式隨機，上面印有角色簽名，更是香港限定，粉絲們一定要收藏！
此外，亦同步推出【我推的孩子】聯乘外賣Set ($97)，買外賣即送特別封套 (全3款)，以及鑰匙扣 (全9款)。期間限定商品數量有限，售完即止。
人氣小山壽司重量級回歸 加推全新限定商品
壽司郎於八月同場加推三款快閃限定商品，其中包括人氣極高的小山壽司「特盛三文魚山」（港幣$39）和「特盛長鰭吞拿魚山」（港幣$22），份量震撼足料。另外，由即日起更有全新商品「雞皮餃子」（港幣$12），大家可以邊打卡邊食新品！