夏天多喝水免中暑！ 6款低卡健康冷泡茶包/茶飲沖劑推薦

最近天氣特別炎熱，是時是候補充水分非常重要！水份不足有機會造成中暑、脫水等問題。除了多喝水之外，大家亦可以其他方式補充水份。以下係為大家推薦6款低卡健康冷泡茶包或茶飲沖劑，比起一般飲品健康之外，還有消暑解膩的作用，特別適合在夏天飲用。

冷泡茶｜TEAZEN 康普茶 不少人都喜歡在日常喝台式手搖飲品，但比起喝這些高糖分飲料，建議可喝些健康又低卡的飲品代替，而韓國TEAZEN的康普茶便是不錯的選擇。康普茶是由茶、糖、酵母等造成的健康飲品，有排毒、幫助消化、增進免疫系統等益處，一包亦只有15kcaL，既低卡又健康。而且康普茶還有多種口味選擇，例如檸檬、柚子、菠蘿等，味道酸酸甜甜，更帶有氣泡口感，當作一般飲品飲用亦沒有大礙，一天飲用不超過兩包即可。

冷泡茶｜TEAZEN 荷葉茶 除了康普茶外，TEAZEN亦有出其他健康茶飲，而當中以荷葉茶較為特別。荷葉茶具有排解暑濕的功效，而且還有消除水腫及促進腸臟蠕動的作用，甚至可以加快新陳代謝，特別適合炎熱的夏天飲用。沖泡的方式與一般茶包一樣，製成冷泡茶的時候需要先以熱水沖泡，待茶變濃後才加入冰塊和凍水，亦可以加入檸檬片等茶變得更清新，喝起來會有一股淡淡的荷葉清香及粟米茶的香氣，比起市面上其他養生專用的荷葉茶好喝。

冷泡茶｜伊藤園黑豆茶 日本特別流行飲用黑豆茶，伊藤園屬於為人熟知的茶飲品牌，其黑豆茶雖然喝起來會有咖啡的味道，但不含咖啡因，因此不會影響睡眠質素。而黑豆茶還含有豐富的水溶性纖維，對於排毒特別有幫助，而且更有護肝補腎的功效，可以改善腎虛腰痛，對身體的健康有一定的幫助。

冷泡茶｜伊藤園茉莉花茶 有些人喜歡喝清茶作解膩之用，伊藤園除了綠茶特別出名外，茉莉花茶亦是不錯的選擇，特別推薦其茶包，只需在想飲用的時候加入冷水沖泡即可，味道清新乾淨，適合在吃完重口吃的食品後解膩。而這款講令泡茶不但可以直接沖泡，還可以加入蜂蜜、檸檬片、薄荷等製成其他口味的冷泡茶飲，屬於百搭的茶款，解暑消渴，特別推薦在夏天飲用。

冷泡茶｜TWINNINGS 香桃果香紅茶 沒有喝茶的習慣，但又想嘗試用茶取代一般飲品的話，可以選擇TWINNINGS中較易入口的香桃果香紅茶。先用熱水沖泡，當聞到香郁可口的水蜜桃香氣時再加入凍水及冰塊即可，每一口都能喝到果香和茶香的配合，帶放鬆的作用，令人心情放鬆又愉悅。雖然起初泡茶的時候可能會感覺香精味過濃，但沖淡之後會漸漸覺得自然。而除了直接單喝外，亦可加入水果放入雪櫃預先製成水果茶，兩種風味同樣屬不錯的選擇。